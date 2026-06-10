Emilse Córdoba advirtió por el impacto de Trump en Wall Street: "La pérdida de valor de la palabra es sumamente importante"

La volatilidad volvió a dominar los mercados financieros internacionales en una jornada marcada por la corrección de las acciones tecnológicas, la incertidumbre sobre la inflación en Estados Unidos y el impacto de los conflictos geopolíticos. En este contexto, la directora de Bell Investments, Emilse Córdoba, analizó las principales variables que están siguiendo los inversores y explicó por qué recomienda extremar la cautela.

En diálogo con Canal E, la especialista también se refirió al comportamiento de las tasas de caución, la situación del sector bancario, la evolución del Merval y el deterioro de la credibilidad de Donald Trump frente a los mercados.

Por qué subieron las tasas de caución

Uno de los movimientos que llamó la atención en las últimas ruedas fue la suba de las tasas de caución. Para Córdoba, el fenómeno responde principalmente a una menor liquidez disponible en el mercado.

"Lo que hizo el Estado fue sustraernos, sacar fondos líquidos, pesos líquidos del mercado", explicó al referirse a las recientes colocaciones oficiales.

La analista sostuvo además que muchos inversores están aprovechando oportunidades de corto plazo utilizando financiamiento vía caución. "Esas compras suelen hacerse no con dinero fresco, sino con cauciones a muy corto plazo", señaló.

La expectativa por SpaceX y el riesgo para los pequeños inversores

Respecto del interés generado por la colocación de acciones vinculadas a SpaceX, Córdoba destacó que el atractivo principal es el reconocimiento que tiene la compañía entre los inversores.

"Es mucho más fácil invertir en algo que uno conoce, que escucha, que ve, en algo que no conoce", afirmó.

Sin embargo, advirtió que este tipo de operaciones suelen favorecer a grandes fondos de inversión y no necesariamente a los pequeños ahorristas. "Para el inversor minorista no suele ser una gran oportunidad invertir en estas oportunidades", remarcó.

Las tecnológicas enfrentan una toma de ganancias

La directora de Bell Investments explicó que la reciente caída de los índices tecnológicos responde a una combinación de factores, entre ellos las expectativas sobre la inflación estadounidense y el elevado nivel de valuación que habían alcanzado muchas compañías vinculadas a la inteligencia artificial.

"Este tipo de movimientos y la volatilidad no responde a un único factor", indicó.

Según detalló, las empresas tecnológicas venían registrando máximos históricos durante varios meses, por lo que era esperable una pausa. "Puede haber toma de ganancias", sostuvo, aunque aclaró que todavía no puede hablarse de una corrección profunda.

La preocupación por el aumento de la morosidad

Otro de los focos de atención del mercado es el desempeño del sector bancario, que viene mostrando una marcada debilidad en la Bolsa.

Córdoba vinculó este comportamiento con el crecimiento de la morosidad entre los consumidores. "El índice de morosidad sigue aumentando", afirmó.

La especialista explicó que el deterioro es más visible entre los menores de 30 años, especialmente en productos financieros de corto plazo como tarjetas de crédito y préstamos personales.

Trump perdió influencia sobre los mercados

Consultada sobre la reacción de Wall Street frente a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, Córdoba fue contundente al señalar que los inversores ya no reaccionan como lo hacían anteriormente.

"Creo que el mercado ya no le cree", sostuvo.

Además, agregó que "la pérdida de valor de la palabra es sumamente importante" y consideró que el mandatario deberá respaldar sus declaraciones con hechos concretos para recuperar credibilidad.

Qué espera para el petróleo y el Merval

En cuanto al mercado energético, Córdoba consideró que el precio del petróleo debería ubicarse entre los 70 y los 80 dólares por barril para ofrecer un escenario más estable para la economía global.

"Entre 70 y 80 es el precio que espera el mercado", afirmó, aunque reconoció que el contexto geopolítico actual sigue siendo un factor de riesgo.

Por último, destacó que el Merval continúa mostrando fortaleza al mantenerse por encima de los 2.000 puntos medidos en dólares, aunque aclaró que parte de esa mejora responde al comportamiento del tipo de cambio.

"La mejora que tuvimos del índice en dólares es justamente por la suba del dólar, no necesariamente por los activos", concluyó.