Miguel Ponce advirtió por la escalada en Medio Oriente: "Los mercados empiezan a no creerle a Trump"

La reactivación del conflicto entre Irán e Israel volvió a encender las alarmas globales y puso en jaque la estabilidad de los mercados financieros. Para el especialista en comercio internacional, Miguel Ponce, el escenario actual expone el debilitamiento político de Donald Trump y las dificultades para sostener una estrategia de negociación efectiva.

“Cuando hablamos de pato rengo es porque decimos ya que los mercados empiezan a no creerle”, afirmó el analista al describir el momento político que atraviesa el presidente estadounidense. Según explicó, la supuesta tregua anunciada por Trump nunca logró consolidarse. “Lo de la famosa tregua era una suerte de gran truchada, una tregua falopa también para hablarlo en términos de barrio”, señaló, al cuestionar la consistencia de los anuncios realizados por la Casa Blanca.

Ponce recordó que el mandatario había anticipado un acuerdo con Irán pocos días después de un fuerte cruce con la prensa estadounidense. Sin embargo, la situación derivó rápidamente en una nueva escalada militar, con ataques cruzados entre Israel, Irán y grupos aliados en la región.

Petróleo, mercados y temor a una crisis mayor

El especialista destacó que uno de los principales focos de preocupación está vinculado al impacto económico del conflicto. Los ataques a instalaciones energéticas y la amenaza iraní de restringir la circulación marítima en puntos estratégicos del Golfo generaron una inmediata reacción de los inversores. “Obviamente el petróleo entra a subir, se acerca a los 100”, explicó Ponce, al describir el efecto que tuvieron las tensiones geopolíticas sobre el precio internacional del crudo.

La incertidumbre también golpeó a las bolsas asiáticas. “Todas las bolsas asiáticas en rojo”, resumió, al detallar el comportamiento negativo de los principales mercados de la región tras la reanudación de las hostilidades.

Para el analista, la preocupación de Washington no responde únicamente a cuestiones diplomáticas. También existe un fuerte interés por evitar turbulencias financieras en una semana considerada clave para la economía estadounidense.

La desconfianza de Wall Street y el futuro del conflicto

Ponce sostuvo que la administración Trump enfrenta un desafío creciente para recuperar credibilidad frente a los inversores. “Están apostando voluntaristamente a que esta escalada puede llegar a tener un final temporal, transitorio”, explicó sobre la reacción de los mercados ante los llamados a la moderación realizados por la Casa Blanca.

Sin embargo, consideró que las expectativas de una solución definitiva son bajas. “Nadie cree que esto vaya a un acuerdo como el que todos estarían deseando”, afirmó.

Además, alertó sobre el riesgo de una expansión del conflicto hacia otros escenarios regionales, particularmente en el Líbano, donde continúan las operaciones militares israelíes y persisten las advertencias de Irán.

Para Ponce, el contexto actual combina factores geopolíticos, energéticos y financieros que podrían seguir condicionando la evolución de los mercados globales durante las próximas semanas.