Horacio Fazio: "El presidente toma como enemigo la persona de Hugo Alconada Mon"

En diálogo con Canal E, Horacio Fazio, filósofo y economista, sostuvo que la decisión de apartar a una magistrada por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon refleja una lógica de discriminación política y una forma preocupante de ejercer el poder.

Fazio consideró que detrás de la controversia existe una actitud personal del presidente hacia el periodista de investigación. "Es claro que el presidente toma como enemigo la persona de Hugo Alconada Mon", afirmó, y remarcó que el reconocido periodista tuvo participación en investigaciones de alto impacto nacional e internacional, entre ellas los Panama Papers, el caso Vialidad y el caso Libra.

Según el analista, la situación expone una contradicción entre la conformación interna del Gobierno y los criterios aplicados hacia terceros. "El mismo presidente ejerce un nepotismo indubitable, teniendo a su hermana y a su amigo asesor, Caputo, como integrante de lo que él mismo llama el triángulo de hierro del poder o del gobierno", sostuvo.

Críticas a la doble vara y al manejo de las relaciones personales

Durante la entrevista, Fazio señaló que el oficialismo acepta determinadas relaciones personales dentro de la estructura gubernamental, pero cuestiona vínculos similares cuando involucran a personas ajenas al Gobierno. "No admite para afuera ningún tipo de relación de familiar o amigo a personas que no tienen nada que ver con el asunto en cuestión", expresó. En ese sentido, calificó como discriminatoria la exclusión de una jueza únicamente por ser familiar de un periodista.

El economista también recordó el caso de Sonia Cavallo y lo presentó como otro ejemplo de decisiones motivadas por cuestiones personales más que institucionales. "Una vez designada le bajó la designación, una cosa insólita simplemente por un comentario del padre", señaló.

"Una chiquilinada de barrio" y una forma de ejercer el poder

Al analizar el comportamiento presidencial, Fazio evitó realizar diagnósticos psicológicos, aunque consideró que ciertas reacciones resultan incompatibles con la investidura de un jefe de Estado. "Esto parece una, casi diríamos exagerando, una chiquilinada de barrio, de enojo infantil", afirmó. Para el entrevistado, este tipo de conductas exceden un episodio aislado y forman parte de una dinámica recurrente.

Lejos de considerar que se trata de reacciones pasajeras, el filósofo sostuvo que estas decisiones tienen consecuencias concretas. "Acá no queda en la nada porque lo ejerce activamente y lo ejerce casi como metodología de gobierno, como metodología de poder", advirtió.

Finalmente, consideró que esta forma de conducción resulta cuestionable desde una perspectiva institucional. "Insisto, una forma muy criticable, inaceptable", concluyó, al tiempo que señaló que el debate debe darse dentro de los marcos democráticos y del análisis público de las decisiones gubernamentales.