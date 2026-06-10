El director de la Sociedad Rural Argentina, Andrés Costamagna, pasó por Canal E y se refirió a que la creciente presencia de carne importada en las góndolas argentinas comenzó a consolidarse durante 2026 y ya se observan cortes tradicionales provenientes principalmente de Brasil con precios más competitivos.

"Esto lo habíamos anticipado el año pasado. Había el año pasado importaciones que empezaban a llegar desde Paraguay y desde Brasil. Y, bueno, hoy ya lo podemos ver más masivo en las góndolas", afirmó Andrés Costamagna.

Fuerte aumento de la carne importada

Según explicó, el ingreso de carne extranjera todavía representa una porción reducida del abastecimiento interno, aunque reconoció que, "es por lo menos tres veces más que la del año pasado".

Costamagna aseguró que Argentina atraviesa una etapa de recuperación luego de años de liquidación de hacienda: "Argentina entró en un proceso de recomposición de su stock ganadero. Después de varios años de liquidación de stock, la ganadería argentina se está recomponiendo. Esto lleva a una baja de la oferta y baja de la producción durante el año 2026".

El sector cárnico se inclina a un nuevo modelo de comercialización

Luego, manifestó que la posibilidad de importar carne permite sostener el consumo interno y, al mismo tiempo, liberar producción para los mercados internacionales. "Podemos traer cortes baratos para el abastecimiento interno y exportar los cortes premium, los cortes caros, y tener una balanza superavitaria en lo comercial", planteó.

Además, el entrevistado recordó que, "2026 es el año de la transición" y proyectó una mejora para el próximo año: "Esperamos que a partir de 2027 la producción argentina vaya abasteciendo con mayor cantidad de productos".

Asimismo, valoró las señales económicas del Gobierno, aunque reclamó avanzar hacia la eliminación total de los derechos de exportación. "La señal es clara, la economía va en ese sentido, ya no tenemos déficit fiscal y eso no es negociable, no tenemos diferentes tipos de cambios y la inflación se va desacelerando", expresó.