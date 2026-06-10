Vacunación contra la fiebre aftosa: tamberos impulsan cambios para evitar pérdidas en la producción lechera

La Región Centro presentó una propuesta ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para evaluar una modificación en el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa en tambos. En este contexto, este medio se comunicó con el director de Producción Animal de Entre Ríos, Martín Sieber.

Martín Sieber explicó que la medida surge de un reclamo histórico del sector lechero y busca minimizar el impacto productivo del acto vacunal. "Esto es una solicitud de análisis técnico que realizamos a través del gabinete productivo de la región centro, dirigida a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación", señaló.

Qué contempla la medida

Asimismo, detalló que la propuesta contempla únicamente a la categoría vaca en ordeñe y que la aplicación sería voluntaria. "La posibilidad de que la categoría vaca en ordeñe, que es la vaca que está en la agencia, pueda ser vacunada de manera diferida y no de manera sistemática como el resto de la hacienda", indicó.

Según Sieber, el estrés que provoca la vacunación genera una disminución temporal en la producción. "El acto vacunal por una cuestión de estrés en la vaca lechera que está totalmente acostumbrada a su rutina diaria, el día que recibe la aplicación de la vacuna, generalmente al día subsiguiente o a la tarde del mismo día en el ordeñe, se siente reflejada en su producción", explicó.

La vacunación del ganado lechero suele afectar la producción

Además, precisó que el efecto puede extenderse varios días: "Genera un impacto negativo en la producción que puede medirse en un 10% de la producción en el día de la vacunación y varios días subsiguientes, dependiendo del sistema productivo".

Por ese motivo, el entrevistado sostuvo que la propuesta contempla la libertad de elección de cada establecimiento: "La idea es también que sea opcional, que aquel productor que quiera acceder a ese pedido lo pueda hacer".

A su vez, destacó que la integración entre Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe permite avanzar en diferentes problemáticas vinculadas a la producción. "Nosotros tenemos dentro de la región centro un gabinete productivo, también se está analizando la trazabilidad, digamos, de los productos lácteos desde la leche hasta el producto lácteo, problemas como, por ejemplo, de nuestro ámbito como garrapata, como otras cuestiones sanitarias", expresó.