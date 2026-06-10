Capitanich respaldó a Cristina Kirchner y denunció una "proscripción política" a un año de la condena

En el marco del primer aniversario de la condena firme dictada contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el senador nacional y exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, manifestó su respaldo a la exmandataria y calificó la sentencia como una decisión motivada por razones políticas.

A través de una publicación, el dirigente peronista expresó: "A un año de una injusta condena de Cristina, nuestra solidaridad con quien es líder de nuestro partido y quien ha sido proscripta por razones políticas".

El pronunciamiento se conoció mientras distintos sectores del kirchnerismo y de Unión por la Patria impulsan actividades y movilizaciones para rechazar el fallo judicial y denunciar una supuesta persecución contra la exjefa de Estado.

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Críticas al Poder Judicial y defensa de la "representatividad popular"

En su mensaje, Capitanich vinculó el caso con el funcionamiento del sistema institucional y sostuvo que "no hay democracia sin independencia judicial de intereses corporativos que conspiran contra la representatividad popular".

Además, consideró que el proceso judicial podría convertirse en un antecedente para futuras situaciones similares y afirmó que "hoy más que nunca debemos alzar nuestra voz para impedir que este modus operandi se extienda en el tiempo a los efectos de lograr un saqueo de nuestras riquezas".

El exgobernador chaqueño también reivindicó una concepción de la libertad asociada a los derechos colectivos al señalar que "la verdadera libertad es aquella que permite la dignidad de las personas, la identidad de nuestro pueblo y la realización de nuestra comunidad".

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El debate político en torno a la condena

Capitanich profundizó sus cuestionamientos al sostener que "no hay sistema político legítimo ni democracia social ni respeto a la Constitución si existe proscripción premeditada y sentencias condenatorias amañadas y fabricadas en las usinas del poder".

Finalmente, recordó una de las movilizaciones encabezadas por el kirchnerismo y aseguró: "En este día, recordamos el 25 de mayo de 2011 con el pueblo que siempre estará con Cristina".

Las declaraciones se producen en una jornada cargada de actividad política. Mientras la Justicia aún debe resolver aspectos vinculados con la ejecución patrimonial derivada de la condena, sectores del peronismo organizan conferencias de prensa y concentraciones para expresar su rechazo al fallo y respaldar a la expresidenta.