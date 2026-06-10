El Impenetrable desató un duro cruce en la Legislatura y la sesión terminó sin quórum

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados del Chaco estuvo atravesada por un cruce político ante diferencias entre el oficialismo y el Frente Chaqueño sobre la realidad social del norte provincial.

La discusión comenzó cuando el diputado Rodolfo Schwartz propuso que la Comisión de Pueblos Indígenas sesione en localidades como Misión Nueva Pompeya para conocer de primera mano la situación de las comunidades.

El legislador sostuvo que existe un escenario social complejo, con problemas vinculados a la alimentación, el empleo y el funcionamiento de merenderos y comedores escolares, y afirmó que "lo mínimo que podemos hacer es estar en territorio para escuchar qué es lo que plantea la gente".

Capitanich respaldó a Cristina Kirchner y denunció una "proscripción política" a un año de la condena

"Después de 16 años se acordaron del territorio"

La respuesta del bloque oficialista no tardó en llegar. La diputada Carina Botteri Disoff, de Chaco Cambia, cuestionó con dureza el planteo opositor y recordó que el justicialismo gobernó la provincia durante cuatro mandatos consecutivos.

"Quiero felicitar a los diputados de la oposición que, después de haber gobernado 16 años y de haber ocupado sillas en todos los poderes, ahora se acordaron de que hay un territorio en la provincia del Chaco", manifestó.

La legisladora sostuvo que los diputados tienen la posibilidad de recorrer el interior sin necesidad de trasladar formalmente una comisión legislativa y aseguró que el oficialismo mantiene presencia en las distintas localidades.

Exfuncionario de Zdero bajo la lupa: un organismo anticorrupción detectó irregularidades en contrataciones durante su gestión

En el tramo más duro de su intervención, Botteri afirmó que "estamos realmente rozando la caradurez" y calificó la situación como "una sinvergüenzada", al sostener que quienes hoy reclaman mayor presencia territorial tuvieron responsabilidades de gestión durante los últimos años.

Además, recordó que durante administraciones anteriores existían situaciones sociales críticas incluso en las inmediaciones de organismos públicos y cuestionó lo que definió como una "memoria selectiva" de la oposición.

La oposición evitó profundizar la confrontación

Tras el intercambio, la diputada María Chiachio Cavana buscó bajar el tono del debate.

"No quiero entrar en discusiones o chicanas", expresó al comenzar su exposición, para luego defender las políticas públicas implementadas durante las gestiones del Frente Chaqueño.

La legisladora repasó la creación de centros de integración comunitaria, centros de desarrollo infantil y otros programas sociales, y destacó que durante los últimos cuatro años de gobierno justicialista se construyeron 48 Centros de Desarrollo Infantil (CDI).

Valdés cruzó al jefe de Vialidad por el Corredor Belgrano: "Debería solucionarlo como buen correntino"

La falta de quórum frenó el tratamiento de proyectos clave

El clima de tensión política terminó impactando en el desarrollo de la sesión. Después de más de media hora de negociaciones entre los bloques, la Legislatura no logró reunir el quórum necesario y el encuentro fue levantado.

Como consecuencia, quedaron sin tratamiento iniciativas consideradas prioritarias, entre ellas el proyecto para restringir el uso de celulares en las aulas, la suspensión de las PASO, la emergencia energética y expedientes vinculados a la protección animal.

Durante el debate previo, el diputado oficialista Iván Gyoker recordó que existía un acuerdo para que la regulación del uso de teléfonos móviles fuera el primer punto del orden del día.

Un ex intendente y un senador: el juicio por el caso Loan tendrá 164 testigos y será en Gendarmería

"Nosotros no podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano", sostuvo, y aseguró que el compromiso había sido asumido no solo entre los bloques políticos sino también con la comunidad educativa.

Negociaciones sin acuerdo y temario en suspenso

El diputado Carlos Salom había anticipado antes del inicio de la sesión que las conversaciones entre oficialismo y oposición atravesaban un momento de fuerte tensión.

Según explicó, las diferencias surgieron por la imposibilidad de consensuar un temario común y por el condicionamiento de algunos proyectos a la aprobación de otras iniciativas de carácter económico y electoral.

A pesar del fracaso de la sesión, el legislador ratificó la intención del oficialismo de continuar impulsando la restricción del uso de celulares en las escuelas y la suspensión de las PASO, al considerar que ambas medidas responden a demandas actuales de la sociedad chaqueña.