Exfuncionario de Zdero bajo la lupa: un organismo anticorrupción detectó irregularidades en contrataciones durante su gestión

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) concluyó que el expresidente de Ecom Chaco, Luis Emilio Verga, incumplió deberes éticos previstos en la legislación provincial y recomendó que se evalúe su inhabilitación para ejercer cargos públicos. La resolución también dispuso remitir las actuaciones a la Justicia penal y al Tribunal de Cuentas para que intervengan en el ámbito de sus respectivas competencias.

El expediente se originó a partir de una presentación realizada por el actual titular de la empresa estatal, Víctor Adrián Veleff, en el marco del Juicio de Residencia. La investigación se concentró en una serie de contrataciones vinculadas a la firma Smart Bull S.A.S. y en el ingreso a Ecom de personas que, según la documentación reunida, mantenían vínculos laborales o societarios previos con el entonces presidente de la compañía.

El documento de la FIA sostiene que durante la investigación se detectaron múltiples irregularidades en distintos procesos de contratación. En particular, advierte sobre el uso de mecanismos de selección no competitivos y procedimientos ejecutados con una rapidez que, a criterio del organismo, no fue debidamente justificada.

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Las "banderas rojas" que detectó el organismo

La resolución, dada a conocer por el medio chaqueño Litigio, afirma que las observaciones realizadas constituyen "banderas rojas que indican riesgos para la integridad de la contratación" y agrega que "la utilización sin justificación adecuada de un procedimiento de selección de contratista no competitivo abusando de excepciones; la imposibilidad de acceder a algunos registros del procedimiento; la ausencia de resolución de adjudicación con la motivación correspondiente; el procedimiento acelerado llevado a cabo, sin seguir las normas previstas para su tramitación, dan cuenta de una contratación irregular".

Uno de los ejes del expediente es la relación entre el entonces titular de Ecom y personas vinculadas a Smart Bull S.A.S. La FIA analizó la situación de Julio Alberto Zalazar, quien figuró como administrador suplente de esa empresa y que, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente, también había mantenido relaciones laborales con firmas privadas asociadas a Verga.

Además, se examinó la contratación dentro de Ecom de Martín Elías Zalazar y Leandro Gabriel Zalazar, este último con antecedentes societarios junto al exfuncionario.

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El presunto incumplimiento ético

Aunque el organismo sostuvo que no logró acreditar de manera concluyente un conflicto de intereses en términos jurídicos estrictos ni un beneficio patrimonial directo para Verga, entendió que su actuación no respetó los estándares éticos exigidos para el ejercicio de la función pública.

En ese sentido, la resolución concluye que "la referida relación entre el expresidente y quien formó parte de la firma contratada por éste, sumada a las 'banderas rojas' detectadas en las contrataciones instrumentadas, atenta contra los principios de imparcialidad y trato igualitario".

La FIA encuadró esas conductas como un presunto incumplimiento de los deberes previstos en la Ley 1341-A de Ética y Transparencia en la Función Pública, particularmente aquellos que obligan a los funcionarios a actuar con imparcialidad y a abstenerse de intervenir en situaciones que puedan generar conflictos de intereses.

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Qué puede pasar ahora

El dictamen administrativo también repasa el funcionamiento de los procedimientos de compra dentro de Ecom y cuestiona que en varias operaciones la autorización, la instrumentación, la facturación y el pago se concentraran en plazos extremadamente breves. Para el organismo, esas circunstancias, sumadas a la ausencia de fundamentos suficientes para apartarse de los mecanismos ordinarios de contratación, configuran indicadores de riesgo que afectan la transparencia administrativa.

Como consecuencia de estas conclusiones, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas recomendó al Poder Ejecutivo que evalúe la aplicación de una sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos respecto de Verga.

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Paralelamente, remitió copia de las actuaciones a la Fiscalía Penal N° 15, donde ya se investigan los mismos hechos, y al Tribunal de Cuentas para el análisis de una eventual responsabilidad patrimonial.

Respecto de los restantes integrantes del Directorio de Ecom incluidos en la presentación original, la resolución indicó que no se reunieron elementos suficientes para atribuirles incumplimientos a la Ley de Ética Pública, por lo que no formuló recomendaciones sancionatorias en su contra.