Chaqueños accidentados en Corrientes: investigan el origen de $183 millones hallados dentro del auto

Un grave accidente de tránsito ocurrido este lunes por la mañana en la provincia de Corrientes derivó en una causa judicial que ahora busca reconstruir el recorrido y el origen de una millonaria suma de dinero encontrada dentro de un automóvil en el que viajaban dos hombres chaqueños.

El hecho se registró sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 691, en cercanías de la ciudad de Esquina, cuando un Toyota Corolla que se dirigía desde Resistencia hacia Buenos Aires impactó contra una retroexcavadora que realizaba tareas viales.

Dos chaqueños permanecen internados

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el vehículo era conducido por un hombre de 39 años domiciliado en Barranqueras, quien sufrió un severo traumatismo de cráneo y debió ser trasladado a un centro de mayor complejidad, donde permanece internado en terapia intensiva.

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Su acompañante, un hombre de 38 años de Resistencia, también resultó con lesiones de consideración. Entre ellas, habría sufrido una fractura en la zona lumbar y continuaba bajo atención médica mientras se evaluaba su evolución.

El descubrimiento de una fortuna dentro del automóvil

Mientras los peritos trabajaban sobre el vehículo siniestrado, apareció un dato que modificó el rumbo de la investigación. Los efectivos encontraron 182.920.000 pesos escondidos en compartimentos internos del automóvil, una suma que fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia.

Según difundió el medio Actualidad Esquina, los fajos de billetes estaban distribuidos en sectores ocultos del tablero y en la estructura de los asientos traseros, lo que obligó a desmontar varias partes del Toyota para retirarlos.

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Las primeras informaciones indican que gran parte del efectivo estaba compuesto por billetes de alta denominación y algunos paquetes presentaban fajas bancarias.

La Justicia intenta reconstruir el origen del dinero

Por el momento no existe una imputación vinculada a la procedencia de los fondos, aunque la fiscalía a cargo de la investigación busca determinar cuál era el destino del dinero y si existe documentación que respalde su traslado.

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Versiones recogidas en el entorno de los ocupantes del vehículo señalan que uno de ellos tendría relación con una empresa dedicada a la comercialización de automóviles importados en la ciudad de Resistencia. En ese contexto, allegados a esa actividad habrían iniciado gestiones para presentar elementos que acrediten el origen de los casi 183 millones de pesos que permanecen bajo custodia judicial.

El misterio de un maletín que no apareció

A la investigación por el dinero se agregó otro interrogante. De acuerdo con versiones periodísticas surgidas en Esquina, uno de los ocupantes habría mencionado que en el automóvil también viajaba un bolso o maletín cuyo paradero todavía no pudo ser establecido.

Ese dato también forma parte de las actuaciones judiciales, mientras los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió en los minutos posteriores al choque y determinar si falta algún elemento que pudiera resultar de interés para la causa.