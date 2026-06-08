"Dejó una huella imborrable": el gobernador de Corrientes lamentó la muerte del Indio Solari

El impacto cultural y la profunda conmoción social provocados por el fallecimiento de Carlos Alberto “Indio” Solari sumaron repercusiones institucionales desde el plano político del NEA. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se refirió al deceso del mítico cantante y compositor, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, destacando la dimensión de su legado y las marcas de identidad colectiva que imprimió sobre las sucesivas generaciones de compatriotas.

La emotiva despedida de Skay Beilinson al Indio Solari: "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer"

Las declaraciones del jefe del Ejecutivo provincial se produjeron este lunes luego del multitudinario e histórico velatorio público que tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires. La magnitud de la convocatoria popular en honor al referente máximo del rock argentino quedó evidenciada a partir de los datos oficiales suministrados por los comités de control.

Voceros de las fuerzas de seguridad estimaron una movilización cercana al millón de fanáticos, registrándose filas de ingreso al Microestadio Gatica que llegaron a superar las 70 cuadras de extensión, alcanzando los límites jurisdiccionales con la Capital Federal. Debido al incesante arribo de las delegaciones, el recinto fúnebre debió abrir sus puertas este domingo a las 10 de la mañana y terminó pasada las 4 de la madrugada del lunes.

El reconocimiento al ícono de la cultura popular

Frente a este escenario de masividad y dolor popular, el gobernador correntino no escatimó palabras para ponderar la trayectoria artística del vocalista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. "Lamento mucho la pérdida de un gran artista, como fue el Indio Solari. Una persona que claramente marcó la vida de muchos de argentinos e interpretó los sentidos de muchos de ellos", manifestó Valdés.

Para el mandatario litoraleño, el fenómeno sociológico que rodeó la obra del músico radica en su fidelidad discursiva a lo largo de las décadas y en su resistencia frente a los vaivenes de la industria cultural.

Ante la consulta del periodista Silvio Schivalocchi, el mandatario remarcó que el ícono indiscutido de las masas federales "ha luchado y a pesar de todo ha logrado dejar una huella imborrable en la memoria de los argentinos, siempre hablando de frente y diciendo lo que pensaba".