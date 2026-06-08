Chaco puso en marcha la cobertura de 39 cargos de supervisores y anunció nuevos concursos docentes

El Gobierno del Chaco dio un nuevo paso en la reorganización del sistema educativo con el ofrecimiento de 39 cargos de supervisores de Nivel Primario común, una instancia destinada a docentes con extensa trayectoria que buscan acceder a una de las máximas responsabilidades dentro de la carrera educativa.

La actividad fue encabezada por la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, y se desarrolló en la Escuela de Educación Secundaria N° 67 de Resistencia, con la participación de directores y vicedirectores de distintos puntos de la provincia.

Cómo se realizó la designación de los cargos

El procedimiento se llevó adelante siguiendo el orden de mérito confeccionado por la Junta de Clasificación de Nivel Primario, en el marco de lo establecido por el Estatuto del Docente y la normativa vigente.

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Durante el acto, la ministra sostuvo que la cobertura de estos cargos forma parte del proceso de regularización administrativa del sistema educativo y destacó el rol que cumplen los supervisores en el acompañamiento de las instituciones escolares.

Según explicó, estos funcionarios tienen la tarea de brindar asistencia tanto en los aspectos pedagógicos como administrativos, acompañando el trabajo de equipos directivos y docentes en el territorio.

En el marco de esta etapa, la cartera educativa también adelantó que se implementará una capacitación específica para quienes asuman funciones de supervisión, con contenidos orientados a los desafíos actuales del sistema educativo provincial. La propuesta buscará fortalecer las herramientas de gestión y acompañamiento institucional de los nuevos responsables.

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El Gobierno destacó el avance de la titularización docente

Durante la jornada, Naidenoff repasó además el estado de aplicación de la Ley de Estabilidad y Garantías Laborales del Docente, iniciativa que apunta a consolidar la situación laboral de trabajadores de todos los niveles y modalidades.

De acuerdo con los datos oficiales, el proceso permitió la titularización de 7.000 docentes de Nivel Superior, 18.000 de Nivel Secundario, alrededor de 1.050 de Educación Especial y 1.250 profesores de Educación Bilingüe Intercultural.

Desde el Ministerio señalaron que la estabilidad de los equipos directivos y docentes es uno de los ejes centrales para fortalecer el funcionamiento de las escuelas.

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Preparan el primer concurso para directores de secundaria en más de dos décadas

Otro de los anuncios realizados durante el acto fue el avance de los preparativos para convocar al concurso de directores de escuelas secundarias, un mecanismo que, según indicaron desde la cartera educativa, no se realiza desde 2005.

La propuesta prevé que los cargos sean cubiertos mediante concursos de antecedentes y evaluación, con el objetivo de regularizar una instancia histórica del sistema educativo provincial.