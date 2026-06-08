Caso Axel González: tres acusados seguirán detenidos y otros cuatro fueron excarcelados

La investigación por la desaparición de Axel González registró este lunes una de sus decisiones judiciales más relevantes desde el inicio del expediente. El Equipo Fiscal Especial resolvió mantener detenidos a tres de los siete imputados y otorgar la libertad a los otros cuatro, quienes, sin embargo, seguirán formalmente vinculados a la causa.

La medida fue adoptada por la fiscal N° 14, Julieta Arolfo, quien evaluó la situación procesal de cada uno de los acusados tras las detenciones realizadas en las últimas semanas.

Quiénes quedaron con prisión preventiva

La resolución judicial dispuso la prisión preventiva para Antonio Omar Íñiguez y Leonardo Nicolás Silva, ambos imputados por el presunto delito de encubrimiento. A ellos se suma Ramón Antonio "Cuno" Gómez, cuya imputación está vinculada al supuesto delito de amenazas. Con esta decisión, los tres continuarán alojados bajo custodia mientras avanza la investigación.

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En paralelo, la Fiscalía ordenó la libertad de Agustín Daniel Pucheta, Ariel Esteban Lázaro, Sergio Ramón Gómez y Rosario Lorena Gómez.

No obstante, la excarcelación no implica el cierre de las actuaciones respecto de ellos. Los cuatro seguirán sometidos al proceso penal y podrán ser convocados por la Justicia cada vez que la investigación lo requiera.

La decisión responde a que, según la evaluación fiscal, actualmente no existirían motivos suficientes para sostener la detención preventiva, aunque sí para mantener vigentes las imputaciones.

Qué implica una prisión preventiva

Desde el punto de vista judicial, la prisión preventiva constituye una medida cautelar destinada a garantizar el desarrollo de la investigación cuando se considera que podrían existir riesgos de fuga o de obstaculización del proceso.

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En cambio, la recuperación de la libertad durante la etapa de instrucción no representa una desvinculación de la causa ni una declaración de inocencia, sino que el imputado continúa sujeto a las decisiones que se adopten en el expediente.

Una investigación que modificó sus principales hipótesis

La causa por la desaparición de Axel González atravesó distintos cambios desde el 17 de mayo, cuando el joven fue visto por última vez.

En las primeras semanas, las sospechas se concentraron sobre un presunto seguimiento policial, una línea investigativa que derivó en medidas sobre efectivos de seguridad y en el secuestro de dispositivos electrónicos.

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Con el avance de los allanamientos, las pericias y el análisis de testimonios, el foco del expediente se desplazó hacia personas del círculo cercano del joven y de su entorno personal, contexto en el que se produjeron las recientes detenciones.

La búsqueda de Axel continúa

Mientras la Justicia define la situación de los imputados, el principal objetivo de la investigación sigue siendo establecer qué ocurrió con Axel González y determinar su paradero.

En el marco de la causa se realizaron rastrillajes terrestres y acuáticos, operativos con drones y perros especializados, inspecciones en distintos puntos de interés y el secuestro de teléfonos celulares y otros elementos que permanecen bajo análisis pericial.

Hasta el momento, y pese a los avances procesales, el joven continúa desaparecido y el expediente mantiene abiertas distintas líneas de investigación.