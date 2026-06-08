"No necesito tibios ni cagones": el mensaje electoral de Zdero en la renovación de la UCR Chaco

La Unión Cívica Radical del Chaco renovó este sábado sus autoridades partidarias en un acto realizado en Resistencia, donde el gobernador Leandro Zdero dejó uno de los discursos políticos más enfáticos desde que asumió la conducción de la provincia y llamó a la militancia a involucrarse en la construcción electoral con vistas a 2027.

La jornada marcó además el inicio de la gestión de Hugo Maldonado al frente del Comité Provincial, en un encuentro que reunió a dirigentes, intendentes, legisladores, concejales y referentes partidarios de distintos puntos del Chaco.

Zdero defendió su gestión y llamó a militar

En su intervención, el mandatario provincial realizó un balance de los primeros años de gobierno y volvió a cuestionar la situación que, según sostuvo, encontró al asumir la administración provincial.

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El gobernador afirmó que su gestión trabaja para consolidar un proceso de transformación en áreas como educación, salud, seguridad y producción, y reivindicó decisiones vinculadas al combate contra el narcotráfico y la eliminación de privilegios dentro del Estado.

Sin embargo, el tramo que concentró mayor atención fue el mensaje dirigido a la dirigencia y a la militancia radical.

"No necesito tibios ni cagones, necesito coraje, que digamos la verdad, que hablemos y que militemos", expresó Zdero durante el acto.

El mandatario sostuvo además que el oficialismo debe sostener la participación política en el territorio y proyectar la continuidad del espacio gobernante hacia las próximas elecciones provinciales.

Un discurso con la mira puesta en 2027

A lo largo de su exposición, Zdero hizo referencias al futuro electoral del frente político que gobierna la provincia y destacó la construcción de una coalición integrada por radicales, dirigentes de otros partidos y sectores independientes.

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También aseguró que las medidas impulsadas por su administración generan resistencia en sectores que, según indicó, perdieron privilegios, y pidió a la dirigencia mantener la unidad para defender el rumbo de la gestión.

En el cierre de su mensaje, convocó a trabajar con "humildad y tolerancia" para consolidar un proyecto político con proyección hacia 2027.

Hugo Maldonado asumió la conducción del radicalismo

Durante el acto también asumió formalmente Hugo Maldonado como nuevo presidente de la UCR chaqueña. El dirigente aseguró que uno de los principales objetivos de la nueva conducción será fortalecer la presencia del partido en toda la provincia y mantener un contacto permanente con afiliados y dirigentes locales.

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Según planteó, la conformación de las nuevas autoridades es el resultado del consenso alcanzado entre distintos sectores internos del radicalismo y constituye una oportunidad para consolidar la unidad partidaria.

Maldonado también expresó su apoyo a la gestión de Zdero y afirmó que el radicalismo deberá prepararse para los próximos desafíos electorales. En su discurso sostuvo que el partido tiene la responsabilidad de acompañar el proceso político iniciado en 2023 y llamó a la militancia a trabajar en el fortalecimiento territorial del oficialismo.