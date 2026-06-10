Esteban Paulón: "Bettina Angeletti y Manuel Adorni son dos delincuentes"

El diputado nacional Esteban Paulón calificó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su esposa, Bettina Angeletti, como “dos delincuentes” luego de que se conociera que el funcionario adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias.

“La verdad que adherirse a una ley que fue un traje a medida para que los argentinos supuestamente saquen los dólares del colchón, el único que encontró dólares debajo del colchón fue Adorni con Bettina”, sostuvo en declaraciones a Radio 10.

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Qué dijo Paulón de Adorni y Bettina Angeletti

“Se adhieren a esta ley. Obviamente les van a dar la cucarda de héroes porque vos sabés que para el presidente el que evade es héroe”, agregó en diálogo con Pablo Duggan.

“Pero la verdad es que es insólito. Finalmente no era para que los argentinos saquen los dólares del colchón sino que era para que los funcionarios públicos puedan blanquear la guita que obtienen de sobresueldos y hechos de corrupción", aseveró.

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“Son dos delincuentes”

“Son dos delincuentes Bettina Angeletti y Manuel Adorni”, aseguró Paulón en otra parte de la entrevista.

“Ellos tienen que explicar una serie de cuestiones en la Justicia obviamente”, enfatizó el diputado nacional.

“Esto es entiendo parte del dibujo que no sabemos si hizo Picasso, Gauguin, Dalí o no sabemos quién fue el pintor”, ironizó el diputado socialista.

Adorni es investigado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.