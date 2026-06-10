Ferraro: “El jefe de Gabinete es un salvavidas de plomo para el propio presidente Milei”

El diputado Maximiliano Ferraro advirtió que la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es “un gran dibujo y una mentira”, y señaló que el gobierno está incurriendo en “las mismas prácticas que tuvo el kirchnerismo con Lázaro Báez”.

El legislador de la Coalición Cívica cuestionó de ese modo que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, se haya inscripto en el Régimen de Inocencia Fiscal y dijo que esto significa “reírse en su cara” de la sociedad.

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“Inocencia Fiscal”

“Hay que excluir (de la Inocencia Fiscal) a los políticamente expuestos como somos todos los funcionarios públicos, porque si no se corre el riesgo de posible lavado de dinero", expresó Ferraro en declaraciones a Radio Rivadavia difundidas por NA.

El parlamentario, que presidió la Comisión que investigó el criptogate $Libra, enfatizó que la sociedad está ante “una banda desesperada por la guita, que en muchos lugares sensibles del Estado se dividieron los negocios”.

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Adorni que ingresó al régimen de "inocencia fiscal"

Qué dijo Ferraro en “X”

Ferraro había advertido ayer en su cuenta de X que “el Gobierno está desmantelando todo mecanismo de control y transparencia porque hay demasiado que ocultar”.

Además pidió que “no tomen por estúpida a la sociedad”, y opinó que tanto la Inocencia Fiscal como el Régimen Simplificado de Ganancias ya beneficiaron en el pasado “a un personaje como Lázaro Báez, vinculado al latrocinio y a la corrupción kirchnerista” y ahora “estarían beneficiando a la esposa de Adorni”.

“El jefe de Gabinete es un salvavidas de plomo para el propio presidente Milei”, ya que está investigado por “enriquecimiento ilícito, posible evasión fiscal y lavado de dinero”.

Por último opinó con ironía que tuvo “la suerte de conseguir dos jubiladas que le dieron un crédito en dólares sin cobrarle interés”

“Me da mucha tristeza y bronca, porque hay un gran sector de la sociedad que acompaño a este Gobierno, que le renovó la confianza en la última elección, y ahora estamos viendo las mismas prácticas que tuvo el kirchnerismo”, cerró Ferraro.