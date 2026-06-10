Un ex intendente y un senador: el juicio por el caso Loan tendrá 164 testigos y será en Gendarmería

En la antesala de lo que será el proceso judicial más trascendental y de mayor impacto social de la historia reciente de la provincia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes definió la ingeniería logística y el cronograma definitivo para el juicio por la sustracción, ocultamiento y encubrimiento de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal.

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Los magistrados Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco dictaron las pautas del debate, cuya principal novedad radica en la modificación del escenario físico de las audiencias. Por estrictas razones de seguridad y operatividad, el Tribunal resolvió trasladar las sesiones a las dependencias del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, un estratégico complejo edilicio ubicado en la intersección de las calles Perú y San Martín de la ciudad de Corrientes.

El cronograma oficial estipula que el juicio se iniciará formalmente el próximo martes 16 de junio a las 9. La modalidad adoptada será la de audiencias alternadas: se sesionará de forma consecutiva los días martes, miércoles y jueves de la primera semana, y los días miércoles y jueves de la semana posterior, buscando quebrar el hermético pacto de silencio de los 17 acusados bajo la principal hipótesis fiscal de que el menor fue víctima de un secuestro planificado.

La lista de testigos: quiénes declaran y quiénes quedaron afuera

Para desentramar la red de encubrimiento, la Justicia Federal oficializó una nómina de 164 personas citadas a brindar testimonio ante el estrado. El volumen del listado incluye a testigos que aparecen repetidos en los casilleros debido al interés cruzado de la fiscalía, las querellas y las defensas técnicas.

Dentro del selecto grupo de declaraciones consideradas clave por los magistrados para esclarecer el entorpecimiento de la investigación —atribuido principalmente a los diez falsos integrantes de la Fundación Dupuy— se destaca la citación de Lucio Ramón Dupuy, abuelo del niño pampeano asesinado en 2021 y titular de la fundación homónima dedicada a la protección de menores.

Asimismo, la Justicia ordenó la comparecencia de la periodista de la señal de noticias TN, Paula Bernini, quien cubrió el caso en el terreno de manera ininterrumpida.

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El plano político e institucional de la provincia estará fuertemente expuesto en el Escuadrón 48. El Tribunal citó a declarar al director de Defensa Civil de la Provincia, Bruno Lovinson, y de manera fundamental al senador provincial Diego Pellegrini, señalado en los expedientes como el presunto responsable logístico de haber trasladado a Laudelina Peña desde la localidad de 9 de Julio hacia la capital provincial para instalar, en una fiscalía de madrugada, la falsa hipótesis de que el niño había sido atropellado.

También deberán comparecer el exintendente de 9 de Julio, Hugo Ynsaurralde, junto a su pareja y actual jefa comunal, Yanina Ibarrola, y los concejales de esa localidad Jorge Daniel Moreyra y Robert Maldonado.

En cuanto al entorno familiar directo, las únicas dos figuras consideradas vitales para esta instancia procesal son Macarena Peña y Camila Núñez, quienes participaron activamente del fatídico almuerzo en la casa de la abuela Catalina y cuyas declaraciones resultan determinantes para reconstruir los minutos posteriores a la desaparición del menor en el naranjal.

Los nombres descartados por la Justicia

Por el contrario, el tribunal resolvió rechazar las solicitudes de citación para diversas figuras públicas que habían sido propuestas por algunas de las partes. De esta manera, quedó formalmente descartada la presencia en el estrado de la exlegisladora nacional Elisa "Lilita" Carrió, como así también la de los periodistas de medios nacionales Alejandro Pueblas y Wilfredo Oviedo, consignó El Litoral.

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Tampoco será de la partida José Fernández Codazzi, el controversial abogado que ejerció la representación legal de Laudelina Peña durante el polémico episodio donde se intentó desviar la causa hacia la hipótesis del accidente vial y el supuesto atropello por parte de la camioneta del exmarino Carlos Guido Pérez.