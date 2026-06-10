Luego de que la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitara su ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias dentro del esquema de la "Ley de Inocencia Fiscal”, al menos tres funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) siguieron el mismo camino y presentaron sus pedidos ante la agencia recaudadora ARCA en distintas fechas. Algunos de ellos son el propio vocero presidencial, el Ministro de Desregulación y Transformación de Estado Federico Sturzenegger y el exdiputado José Luis Espert, además del documentalista oficialista Santiago Oría.

A través de lo que consta en la web de ARCA, las solicitudes de adhesión al régimen se presentaron en distintas fechas: Sturzenegger y Espert habrían iniciado el trámite el 7 de mayo y el 9 de junio respectivamente, mientras que Adorni y su esposa lo hicieron en una instancia posterior, como paso previo al esquema más amplio de “Inocencia Fiscal”.

Dicho Régimen Simplificado de Ganancias es una de las herramientas centrales del nuevo esquema tributario impulsado por el Gobierno. Su lógica se basa en simplificar la declaración de ingresos y reducir los controles patrimoniales previos, bajo el principio de que el contribuyente es “inocente hasta que el fisco demuestre lo contrario”.

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Por lo que, en caso de ser aprobado el ingreso, los adherentes quedan exceptuados de ciertos requisitos tradicionales, como la justificación detallada de variaciones patrimoniales en cada ejercicio fiscal.

El régimen de "Inocencia Fiscal" —implementado bajo la Ley 27.799— se ha convertido en el epicentro de un fuerte debate político y judicial.

La adhesión de funcionarios de alto rango generó cuestionamientos políticos y éticos, ya que se trata de funcionarios que integran el mismo Gobierno que impulsa la norma. Ahora, las críticas apuntan a que el esquema podría debilitar los controles sobre el origen de los fondos y abrir un margen de menor transparencia en la evolución patrimonial.

A su vez, la discusión se intensificó porque algunos de los adherentes están bajo observación pública por el crecimiento de sus patrimonios o por su exposición política. En el caso de Adorni y su esposa, se mencionan operaciones inmobiliarias y gastos personales que deberán ser declarados ante el fisco en el marco de los regímenes vigentes.

La lista de funcionarios adheridos

Los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dieron a conocer el goteo de solicitudes para ingresar a este esquema de flexibilización impositiva no se detiene. A las presentaciones realizadas por Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, se sumaron en los últimos días:

Antonio Raúl Aracre, jefe de asesores presidenciales

Felipe Nuñez, asesor del Ministerio de Economía y trabajó junto a otros economistas del equipo de Caputo

Guillermo Francos habló sobre las denuncias contra Manuel Adorni: "Acribillamiento mediático"

Guillermo Francos, exministro del Interior y exjefe de Gabinete de Ministros

Aimé Ayelén "Meme" Vázquez, exfuncionaria del Gobierno porteño y colaboradora cercana de Manuel Adorni, actualmente vicejefa de Gabinete

Santiago Oria, director de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación

Qué es la Ley de “Inocencia Fiscal”

El nuevo marco normativo —identificado como Ley 27.799— introduce modificaciones al régimen penal tributario y al sistema de control fiscal. Algunos de sus principales cambios, eleva los umbrales para la persecución de delitos tributarios, reduce plazos de prescripción en ciertos casos, crea mecanismos de regularización mediante el pago de lo adeudado más un recargo adicional y establece un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias para ciertos contribuyentes.

Según estos cambios, el Gobierno sostiene que se busca incentivar la formalización y simplificar el cumplimiento impositivo. Sus críticos, en cambio, advierten que el esquema reduce la capacidad del Estado para fiscalizar el patrimonio y podría dificultar la detección de maniobras de evasión o lavado de dinero.

Allí, el Régimen Simplificado de Ganancias, uno de los instrumentos creados por la ley, permite a los contribuyentes adheridos presentar una declaración más acotada, basada principalmente en la información ya disponible para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Precisamente, la adhesión a este mecanismo por parte de funcionarios y dirigentes oficialistas fue lo que reavivó el debate político en torno a los alcances de la reforma.

MV