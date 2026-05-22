La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció la prórroga de la presentación del pago de las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular correspondientes al período fiscal 2025.

Según el organismo, “la decisión responde a los pedidos realizados por entidades profesionales de ciencias económicas que solicitaron más tiempo para confeccionar correctamente las declaraciones juradas”.

ARCA habilitó el nuevo certificado de trabajo digital y eliminó el uso obligatorio de firmas en formato papel

La medida extiende excepcionalmente el vencimiento hasta el 27 de julio de 2026 para personas humanas y sucesiones indivisas, tanto para contribuyentes del régimen general como para quienes adhieran al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Además, las declaraciones juradas informativas previstas en las Resoluciones Generales 2.442 y 4.003 podrán presentarse hasta el 31 de julio de 2026.

Cuáles son las nuevas para las presentaciones de Ganancias y Bienes Personales

- Ganancias (personas humanas y sucesiones indivisas): 27 de julio de 2026

- Bienes Personales (personas humanas y sucesiones indivisas): 27 de julio

- Impuesto Cedular: 27 de julio de 2026

- Declaraciones juradas informativas: 31 de julio de 2026

“Con esta medida, ARCA ratifica su compromiso de trabajar en conjunto con las entidades profesionales de todo el país, optimizando los canales de diálogo y brindando las herramientas necesarias para simplificar los procesos de cumplimiento fiscal de los ciudadanos”, señalaron desde la Agencia.

LM