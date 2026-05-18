La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este lunes la puesta en marcha del certificado de trabajo digital, un mecanismo electrónico que reemplaza la confección manual del documento requerido ante la finalización de una relación de empleo. El organismo recaudador implementó la medida a través de la Resolución General 5848/2026, publicada en el Boletín Oficial, reglamentando los preceptos dictados por la Ley de Modernización Laboral. La nueva herramienta legal modifica las obligaciones impuestas por el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, reduciendo las cargas administrativas de las compañías y habilitando el acceso inmediato para los dependientes del sector privado.

El texto oficial determinó que la confección del documento se canalizará a través del sistema Simplificación Registral, al cual se accede desde la plataforma oficial de la entidad recaudadora. El instrumento generado corresponderá al formulario F.984, denominado administrativamente "Certificado de Trabajo Artículo 80 - LCT". La digitalización del trámite exime a los empleadores de incorporar una firma manuscrita o electrónica adicional, dado que la identidad se valida mediante la Clave Fiscal de nivel 2 o superior al momento de ingresar a la interfaz del organismo gubernamental.

Para los asalariados, la consulta y descarga del legajo previsional estará disponible en el servicio web Trabajo en Blanco. El sistema prevé que los ciudadanos también puedan visualizar el comprobante a través de las plataformas de Home Banking de las entidades financieras homologadas, utilizando sus datos de identificación personal. La base informativa del documento digital se nutrirá de forma automática de los registros históricos de altas y bajas laborales, las liquidaciones salariales declaradas y los aportes de la seguridad social acumulados en las bases del fisco.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

ARCA amplió la denuncia contra la AFA y acusó a Tapia y Toviggino de integrar una asociación ilícita

Cómo funcionará el nuevo sistema digital de ARCA

El nuevo ecosistema procedimental estableció dos modalidades de emisión para que las empresas den cumplimiento a la normativa vigente. La primera es la opción digital pura, donde el sistema genera el formulario electrónico y no requiere firmas adicionales de ninguna de las partes involucradas en el vínculo contractual extinguido. La segunda alternativa mantiene la estructura del formato físico de manera excepcional; en estas situaciones, las compañías deberán imprimir el formulario por duplicado y recolectar las rúbricas hológrafas del empleador y del trabajador para dotarlo de validez legal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero oficializó este lunes la puesta en marcha del certificado de trabajo digital.

Las certificaciones electrónicas correspondientes al Certificado Digital de Ingresos Laborales incluirán de ahora en más un código QR en su estructura. Este elemento tecnológico permitirá la validación instantánea de la autenticidad documental mediante cualquier dispositivo de telefonía móvil, detallando los importes percibidos por el asalariado durante el último semestre de actividad laboral. "El sistema valida la identidad del empleador mediante su acceso con clave fiscal", puntualizó la normativa oficializada a primera hora de este lunes para fundamentar la supresión de firmas físicas.

Los plazos y excepciones que contempla la Resolución General 5848/2026

La reglamentación de la entidad recaudadora dispuso que las nuevas directrices administrativas comenzaron a regir a partir de este lunes 18 de mayo. La normativa derogó de manera inmediata la Resolución General 2316 e introdujo modificaciones en la estructura de la norma 3676 con la meta de suprimir zonas grises o superposiciones legales durante la transición. El organismo gubernamental publicó manuales operativos específicos dentro de sus micrositios web informáticos para orientar a los equipos de recursos humanos en la utilización de la interfaz digitalizada.

El esquema normativo contempló una excepción técnica obligatoria para aquellos registros contractuales más antiguos. Las firmas comerciales mantendrán el deber de complementar la documentación digital con constancias manuales impresas para aquellos períodos de servicio anteriores a julio de 1994. Esta salvedad responde a las limitaciones de los registros informáticos de las bases fiscales históricas, obligando a respaldar dichos lapsos temporales con los libros físicos de sueldos y jornales previstos por las leyes precedentes.

Reforma laboral: el Gobierno reglamentó el RIFL y define cómo acceder a la reducción de aportes

API / EM