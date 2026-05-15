La recategorización de trabajadores autónomos en ARCA constituye un trámite obligatorio que debe realizarse cada año durante el mes de mayo, tomando como referencia los ingresos brutos obtenidos en el período calendario anterior. Este procedimiento determina la categoría previsional y, en consecuencia, el monto de los aportes mensuales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que regirán entre junio del año en curso y mayo del siguiente.

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Desde el punto de vista fiscal, especialistas destacan la importancia de efectuar una revisión correcta y a tiempo. Una categorización errónea, ya sea por omisión, atraso o inconsistencias en los datos, puede derivar en diferencias de aportes, intereses e incluso eventuales fiscalizaciones. Los especialistas recuerdan que, por el contrario, una evaluación adecuada permite optimizar la carga contributiva y mantener un adecuado ordenamiento tributario.

La revisión resulta especialmente relevante en escenarios de inflación, crecimiento de actividad, reorganizaciones empresariales o modificaciones en los niveles de facturación, situaciones que pueden alterar significativamente la categoría previsional correspondiente.

En el actual contexto fiscal y regulatorio, la revisión periódica de la situación impositiva se vuelve una herramienta clave para evitar contingencias y fortalecer la planificación financiera.

En ese marco, Nadia Jara, asociada de BPO TAX de SMS Buenos Aires, analizó dos aspectos que adquieren especial relevancia para contribuyentes y empresas: la recategorización anual de autónomos y el tratamiento fiscal de las compensaciones a directores de empresas.

La obligación alcanza a quienes se encuentran inscriptos en el Régimen Nacional de Trabajadores Autónomos que hayan desarrollado actividad durante el año anterior. Por otro lado, se encuentran exceptuados jubilados que continúan o retoman actividades, afiliados voluntarios, amas de casa bajo la Ley 24.828 y determinados regímenes especiales.

El trámite se realiza de manera online a través del sitio de ARCA (ex AFIP), ingresando con CUIT y Clave Fiscal al servicio “Sistema Registral”, donde debe verificarse la información y confirmar la categoría correspondiente.

Compensaciones a directores

El tratamiento de las compensaciones a directores también cobra relevancia dentro de la planificación fiscal de las empresas. En numerosas sociedades, los directores perciben remuneraciones reducidas o incluso no reciben honorarios, aunque continúan obligados a efectuar aportes al régimen de autónomos por sus funciones de administración y representación.

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En estos casos, la normativa contempla que los aportes realizados en exceso puedan transformarse en créditos fiscales compensables cuando, en ejercicios posteriores, la remuneración resulte inexistente o insuficiente para justificar dichos pagos.

Los saldos a favor generados por aportes de autónomos pueden aplicarse contra futuras obligaciones del mismo tributo mediante el sistema de Cuentas Tributarias de ARCA. Se trata de una herramienta que permite evitar pagos innecesarios y generar alivio financiero, especialmente para PyMEs, aunque su aplicación requiere análisis técnico, respaldo societario y seguimiento profesional.

Especialistas remarcan que tanto la recategorización como la compensación de autónomos exigen un monitoreo periódico y personalizado, acompañado por asesoramiento especializado que permita reducir riesgos y anticiparse a eventuales ajustes.

En un escenario fiscal dinámico y en constante actualización, la planificación tributaria y los controles preventivos se consolidan como factores estratégicos para garantizar el cumplimiento normativo y mejorar la eficiencia financiera de contribuyentes y empresas.

Fuente: SMS Bs As / lr