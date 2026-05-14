La inflación desaceleró en abril: ¿baja circunstancial o tendencia?

El índice de inflación publicado por el INDEC de abril marcó 2,6%, el dato más bajo después de 10 meses consecutivos de alzas, desde el 1,5% registrado en mayo de 2025. La inflación núcleo, que excluye componentes más volátiles o estacionales, como alimentos frescos y energía, así como los precios regulados por el gobierno, fue de 2,3%.

Desde el Gobierno nacional celebraron la noticia, augurando un sendero descendente de la inflación para los próximos meses. “A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente", afirmó el presidente Javier Milei.

En los primeros cuatro meses del año, la inflación acumula 12,4% superando a la proyección oficial en el Presupuesto Nacional 2026, que la ubicaba en 10,1%.

El círculo rojo insiste con el apoyo a Milei, pero le pide que mire señales de alerta en la microeconomía

Las consultoras privadas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, estiman que en mayo se ubicará en 2,3%, mientras que en junio y julio marcaría 2,1% y 2,0%, respectivamente.

Gonzalo Carreras, Economista Senior de Equilibra, indicó que “más allá de esta significativa baja, la película general muestra una estabilidad en un nuevo régimen inflacionario: en el último año y medio, el Nivel General promedió 2,5% y la Núcleo 2,6%, mostrando tendencias similares”.

¿Comienza el sendero descendente de la inflación?

Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics, señaló que el dato de abril “todavía está lejos de garantizar un sendero de desinflación rápido y sostenido. La inflación núcleo continúa en niveles elevados para una economía que busca converger hacia registros mensuales bajos y estables, mientras que los precios regulados siguen funcionando como un piso importante para el índice. En abril avanzaron 4,7% y explicaron casi la mitad de la inflación del mes, aportando 1,17 puntos porcentuales”.

“Con ajustes pendientes en transporte y tarifas, perforar el umbral del 2% mensual de forma sostenible será un desafío. La principal debilidad del plan desinflacionario sigue siendo la ausencia de reglas claras y permanentes en la política monetaria. Sin un régimen que permita recomponer de manera sostenida la demanda de dinero, la desaceleración inflacionaria corre el riesgo de avanzar a un ritmo lento y de seguir expuesta a episodios de volatilidad cambiaria. Hoy, la desaceleración depende en gran medida del sesgo contractivo que mantienen el Banco Central y el Tesoro, más que de una recuperación de la demanda de pesos”, agregó el economista.

Por su parte, Joaquin Aranguiz economista del CISE de la Fundación Libertad, comentó que “un contexto de tasas reales negativas y tipo de cambio estable con el BCRA comprando dólares de forma consistente en lo que va del año, sumado a que este año no es electoral y por lo tanto no deberíamos enfrentar situaciones de incertidumbre, debería ser el contexto ideal para que los próximos meses continúe el proceso de desinflación y lleguemos a índice mensuales por debajo del 2%”.

Para Aranguiz, “los desafíos siguen siendo la recuperación de los salarios reales y el nivel de actividad de los sectores más dinamizadores del empleo. El problema de tantos meses con inflación en torno al 2% es que los agentes podrían haber internalizado esta cifra dentro de sus expectativas, dándole inercia a la inflación en esa zona, los meses venideros confirmarán si esto es un problema verdadero o si el proceso desinflacionario puede continuar sin sobresaltos”.

LM