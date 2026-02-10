Ley de Inocencia Fiscal: cómo funciona la declaración jurada simplificada y quiénes pueden acceder

En diálogo con Canal E, Elisabet Piacentini, especialista tributaria, explicó los alcances de la Ley de Inocencia Fiscal y destacó que la declaración jurada simplificada “protege al contribuyente que decide adherir”.

La reglamentación de la Ley 27.799 marca un cambio profundo en el esquema impositivo argentino. Según explicó Piacentini, el eje central es la implementación de una nueva modalidad de declaración jurada. “Empezamos a convivir con una declaración jurada simplificada, muy novedosa y muy diferente a las que tuvimos durante décadas”, afirmó.

La especialista señaló que la clave del nuevo sistema es el enfoque sobre ingresos y egresos. “ARCA la va a pre-liquidar en base a ingresos y egresos y no va a mirar la parte del patrimonio ni lo que consumió para vivir el contribuyente”, remarcó, y destacó que se trata de “un cerrojo que protege al contribuyente que adhiera”.

Esta herramienta, que ya estaba prevista por decreto, ahora cuenta con respaldo legal. “Ya tenemos la ley, salió el 2 de enero, y ahora está reglamentada, así que contamos con todos los conceptos para entenderla mejor”, explicó.

Quiénes están incluidos y quiénes quedan afuera

La adhesión es voluntaria y tiene alcance definido. “Pueden acceder los responsables inscriptos que presentan declaración jurada de ganancias y los empleados con retenciones”, detalló Piacentini. Para ellos, el beneficio es claro: “Aceptás esta declaración, la pagás y no te vamos a mirar para atrás”.

Sin embargo, no todos quedan alcanzados. “Quedaron afuera los monotributistas y los empleados que no llegan al umbral del impuesto”, aclaró. En esos casos, advirtió que “hay que hacer una planificación fiscal diferente, porque no tienen este borrón y cuenta nueva”.

Cómo usar los dólares no declarados y el rol de los bancos

Uno de los puntos más consultados es el uso de ahorros no declarados. “Esto beneficia a quienes tienen dinero de actividades lícitas que no fue declarado”, sostuvo. La reglamentación establece dos caminos: “Podés depositarlo en tu cuenta bancaria o directamente en la cuenta destino, como una concesionaria o un proveedor”.

No obstante, la especialista alertó sobre un punto sensible. “ARCA te dice que deposites, pero los bancos tienen que cumplir con las normas de la UIF”, explicó. Por eso, “cuando depositás dólares es muy posible que te pidan justificar el origen”.

Ante este escenario, recomendó cautela. “Lo mejor es ir primero al banco, hablarlo y preguntar qué documentación van a pedir”, señaló, y agregó un consejo práctico: “Depositarlos de a poco, en meses diferentes, para evitar operaciones llamativas”.

Finalmente, Piacentini destacó el interés creciente. “La gente está consultando mucho, emprendedores, PYMES y hasta personas mayores que quieren donar sus ahorros”, contó. Y concluyó: “Con más confianza, esta ley puede ser muy beneficiosa y tener más éxito”.

