La estrategia de Fred Machado: mensaje a Espert y volver al país para invertir en metales raros

Federico “Fred” Machado tiene una ilusión y una obsesión. El empresario rionegrino detenido en Estados Unidos proyecta su regreso a la Argentina con un plan de inversión en tierras raras que incluye el sueño de traer inversionistas de la talla de Elon Musk. Al mismo tiempo que fantasea con su futuro profesional, en su cabeza repica una promesa: activar una catarata de denuncias contra todos los que lo acusaron de narcotraficante. El financista de José Luis Espert está convencido de que va a volver y está recargado.

El lunes Machado tuvo una buena noticia: un juez federal de Texas aceptó su declaración de culpabilidad por los delitos de lavado de activos y fraude electrónico. El acuerdo implica que se le retiren tres cargos asociados al narcotráfico. En consecuencia, de tener una pena en expectativa de unos 10 años podría pasar a ser condenado a solo 6.

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Machado salió del penal de Cimarron, en Oklahoma, para comparecer ante el juez de instrucción Don D. Bush. Fue acompañado por su abogada, Jamie Solano, quien firmó el escrito acordado previamente con la fiscalía, encabezada por Heather Rattan. El caso ahora está en manos del juez de distrito, Amos Mazzant, quien deberá homologar el acuerdo.

Si Mazzant no homologa el acuerdo, sería como si no tuviera validez. El juez ahora tiene un plazo máximo de 90 días para resolver y en el entorno del empresario se entusiasman con que se cumpla el mejor escenario: que la condena sea de seis años y que pueda regresar al país en, como máximo, un año y medio. Si se lo tuviera que comparar, es un proceso similar al de juicio abreviado en Argentina.

Cerca de Machado aseguraron a PERFIL que, cuando fue extraditado el 5 de noviembre de 2025, “Estados Unidos, por vía de Cancillería, dijo que le iban a reconocer el tiempo que pasó privado de su libertad en Viedma”, contaron sus allegados. De ahí los cálculos: la defensa espera que el tribunal compute los seis meses que pasó en la prisión estadounidense y los cuatro años con domiciliaria en Argentina, donde fue detenido en 2021.

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Si bien Machado tiene un hijo en Estados Unidos y pasó buena parte de su vida adulta allí, no es ciudadano estadounidense y tampoco tiene ninguna intención de intentar quedarse allí. Argentina es su destino.

El acuerdo completo

Machado sigue con atención las noticias argentinas y está al tanto de todo. Le molestó que por estos días se dijera que había conseguido un acuerdo gracias a cooperar con la Justicia federal, casi como si fuera un arrepentido. En su entorno subrayaron que eso no es así. “No es que se le redujo la pena porque colaboró o algo así. Sucedió que no había pruebas con respecto a los cargos de narcotráfico”, insistieron

En el acuerdo al que llegó con la fiscalía y que ahora debe ser homologado, Machado reconoció haber participado en una organización criminal dedicada a la estafa y al lavado de dinero a gran escala mediante un sofisticado esquema Ponzi. El empresario admitió que su rol consistía en la simulación de venta de aeronaves privadas que en realidad eran "invendibles" (como un avión de la empresa Air India que ni siquiera estaba a la venta) con el único objetivo de atraer inversores y conseguir créditos bancarios millonarios de forma fraudulenta.

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El escrito deja al descubierto la velocidad del desvío de los fondos. Según reconoció, una vez que las víctimas depositaban el dinero en las cuentas de garantía, sus cómplices redirigían los montos a sus arcas personales en cuestión de horas para utilizarlos de manera discrecional. En el documento, el rionegrino dijo que sus acciones tenían “el propósito de ejecutar un esquema y ardid para defraudar".

De esta forma, Machado está muy cerca del final de la historia. La investigación penal en su contra se había iniciado en febrero de 2021, cuando un jurado federal del Distrito Este de Texas lo acusó por múltiples cargos de fraude electrónico, lavado de activos y narcotráfico. Apenas se enteró, Machado huyó. Fue detenido poco después en Neuquén y trasladado a la ciudad donde está toda su familia: Viedma.

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Sus allegados cuentan que durante los años que estuvo con domiciliaria Machado le tenía pánico a la extradición. El proceso se aceleró luego de que explotara el narcoescándalo que terminó con la salida de José Luis Espert de La Libertad Avanza. Si bien este no era el desenlace que esperaba el empresario, hoy le dice a sus amigos y familiares que debió haber regresado a Estados Unidos para negociar mucho antes.

El sueño de las tierras raras

“Fred va a volver a la Argentina para invertir con Elon Musk en tierras raras. No es joda”, repite con certeza alguien muy cercano al rionegrino. Lo cierto es que en este capítulo de la historia de Machado hay versiones un tanto distintas.

Una sostiene que el vínculo con Musk existe a través de Alex Spiro, el abogado que lidera el estudio estadounidense Quinn Emanuel y que en su cartera de clientes tiene al magnate.

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En abril se supo que Machado había contratado a Christopher Clore, de Quinn Emanuel, para que lleve adelante su defensa. Sin embargo, en el acuerdo que puede anticipar su libertad aparece la firma de Solano, del estudio Dynamis.

Hay quienes le bajan un poco el precio al nivel de llegada de Machado en Estados Unidos. Aunque reconocen que hay “amigos en común” entre el rionegrino y Spiro, el abogado de Musk, sostienen que la defensa estuvo en manos del estudio Quinn Emanuel solo unos pocos días.

“Solano fue siempre la abogada de Fred, desde que llegó a Estados Unidos. En un momento quiso incorporar a Spiro y a otro abogado del estudio, pero al final se quedó solo con Jamie porque trabajó realmente muy bien”, cuenta alguien que está en contacto con Machado.

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Sea con Musk o no, las intenciones de Machado de involucrarse con las tierras raras no son descabelladas. Además de ser un empresario de la aviación, antes de caer en desgracia se había involucrado en la minería, particularmente en el oro en Guatemala.

En Argentina, su primo, Claudio Ciccarelli, está en el negocio de la arena silícea, un insumo esencial en el proceso de fracking utilizado en Vaca Muerta.

El regreso de la “mancha venenosa”

Apenas se conoció el acuerdo de Machado, Javier Milei publicó un extenso texto en X donde vinculó la noticia con la inocencia de José Luis Espert. El presidente sostuvo que el rionegrino había sido declarado inocente (algo que es mentira) y que, en consecuencia, “El Profe” también lo era.

La declaración de Milei llamó la atención por un detalle concreto: uno de los abogados en Argentina de Machado es Francisco Onetto, que también representa al presidente. Por lo tanto, resulta inverosímil que tuviera información equivocada. “Publicó el tuit sin consultarle a Francisco y fue más para hacer una reivindicación política de Espert, a quien se lo asoció con el narcotráfico”, aseguró un allegado al profesional.

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Lo cierto es que, en los papeles, el acuerdo de Machado en Estados Unidos no cambia en nada la situación judicial de Espert. En la Justicia Federal de Argentina hay dos causas en su contra por lavado de activos. Los investigadores tienen bajo la lupa el uso que hizo el dirigente del avión privado del empresario durante la campaña 2019 y una transferencia por US$200 mil.

En el mundo de Machado reniegan de Espert por haber negado en tantas oportunidades al empresario. “Si él hubiera explicado todo enseguida no solo se hubiera aclarado quién es Fred, sino que también se hubiera evitado su propio problema”, repiten.

Machado sabe que desde el día que lo detuvieron se convirtió en la mancha venenosa. Durante años se codeó con buena parte del jet set de la política y del empresariado nacional, pero desde 2021 nadie se quiere hacer cargo de que lo conoce. De ahí su enojo, su sed de venganza y sus ganas de volver a la Argentina para denunciar a todos aquellos que lo acusaron de narcotraficante.

