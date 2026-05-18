lunes 18 de mayo de 2026
POLITICA
JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS

Fred Machado se declaró culpable de lavado y fraude en EE.UU.: el empresario vinculado a Espert espera sentencia

El empresario argentino admitió cargos ante la Justicia federal de Texas en una causa por maniobras fraudulentas vinculadas a la venta de aeronaves. El acuerdo deja afuera la acusación por narcotráfico, mientras Javier Milei salió a defender a José Luis Espert.

Fred Machado
Fred Machado | CEDOC

Federico Andrés “Fred” Machado, empresario que estuvo ligado a la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, se declaró culpable ante la Justicia federal de Estados Unidos por conspiración para lavar dinero y cometer fraude electrónico. La presentación fue realizada ante la Corte del Distrito Este de Texas y ahora el juez Amos L. Mazzant deberá analizar el acuerdo antes de dictar sentencia. Hasta ahora, Machado se había declarado inocente y buscaba ir a juicio oral.

La causa investiga un presunto esquema fraudulento relacionado con la venta de aeronaves comerciales mediante empresas radicadas en Florida. Aunque el acuerdo judicial deja de lado la acusación por narcotráfico, los delitos admitidos prevén penas de hasta 20 años de prisión. En paralelo, el presidente Javier Milei defendió públicamente a Espert y sostuvo que fue víctima de una “operación política y mediática”, aunque evitó mencionar la admisión de culpabilidad de Machado por lavado y fraude.

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LB

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