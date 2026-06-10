El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley que modifica el Régimen de Inocencia Fiscal con el objetivo de otorgar mayor seguridad jurídica a quienes adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias, una modalidad voluntaria impulsada por ARCA para reducir la carga administrativa de los contribuyentes.

La iniciativa volvió al centro de la escena en los últimos días luego de que se conociera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se incorporó a este esquema junto a su esposa, en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Tras sumar a su esposa a la "inocencia fiscal", Manuel Adorni adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias

Tras la difusión de la noticia, el funcionario aclaró que no ingresará a ningún blanqueo y explicó que únicamente optó por el régimen simplificado.

Los detalles sobre el Régimen Simplificado de Ganancias

El Régimen Simplificado de Ganancias es una modalidad voluntaria destinada a personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan determinadas condiciones establecidas por ARCA.

Su principal característica es que el organismo fiscal confecciona una declaración jurada preliminar utilizando la información que ya posee en sus bases de datos, como ingresos facturados y gastos deducibles registrados. A partir de esa propuesta, el contribuyente o su contador pueden revisarla, corregirla, completarla o aceptarla antes de presentar la declaración definitiva y efectuar el pago correspondiente. Así, este régimen busca reducir la carga administrativa para los contribuyentes mediante una declaración jurada más sencilla y con menor cantidad de datos a informar.

La iniciativa, según el Gobierno, forma parte del proceso de modernización y simplificación fiscal que busca reducir trámites y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Las principales ventajas del nuevo esquema

ARCA sostiene que el nuevo régimen simplificado busca reducir la carga administrativa para los contribuyentes y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre sus principales beneficios figura la eliminación de la obligación de justificar el patrimonio al inicio y al final del período fiscal, así como la de informar consumos personales.

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Además, quienes adhieran podrán acceder a una declaración jurada preliminar confeccionada por el organismo, con una menor cantidad de datos a completar. El esquema también incorpora un mecanismo de "bloqueo fiscal" para quienes presenten y paguen la declaración en tiempo y forma, junto con una presunción de exactitud sobre la información declarada, salvo que se detecten inconsistencias relevantes.

Por qué ya no se informa el patrimonio

La lógica del régimen apunta a concentrar la determinación del impuesto en la renta obtenida durante el año fiscal y en los gastos deducibles admitidos por la legislación vigente. Por ese motivo, la declaración jurada deja de incluir detalles sobre la evolución patrimonial del contribuyente y su nivel de consumo durante el período.

Sin embargo, ARCA mantiene sus facultades de fiscalización y conserva la posibilidad de requerir información adicional o iniciar investigaciones cuando existan inconsistencias o indicios de irregularidades.

De esta manera, aunque la información patrimonial ya no forme parte de la declaración anual simplificada, sigue estando alcanzada por los mecanismos de control previstos en la normativa tributaria.

Diferencias con el régimen tradicional

A diferencia del régimen tradicional, el esquema simplificado no exige informar la evolución patrimonial ni detallar los consumos personales, aunque mantiene sin cambios la forma en que se calcula el impuesto a pagar.

Así, el impuesto a pagar sigue siendo el mismo, pero la elaboración de la declaración jurada requiere una menor carga de datos y documentación.

Qué cambia con el proyecto de Inocencia Fiscal

Como se mencionó al inicio de esta nota, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de otorgar mayores certezas jurídicas a quienes adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias y ampliar el alcance del esquema.

La iniciativa elimina los límites de ingresos y patrimonio que originalmente condicionaban el acceso al régimen y establece que los contribuyentes deberán mantener la condición de residentes fiscales durante todo el período por el cual presenten la declaración jurada.

Además, precisa los criterios que utilizará ARCA para determinar cuándo existe una "discrepancia significativa" entre lo declarado por el contribuyente y la información que posee el organismo. El proyecto también establece que la carga de la prueba recaerá exclusivamente sobre ARCA, que deberá basarse en datos declarados y disponibles en sus propios sistemas.

Entre otros cambios, la propuesta contempla beneficios para quienes regularicen diferencias detectadas por el fisco dentro de determinados plazos, incorpora una exención de multas en ciertos casos y prevé la devolución de importes abonados con intereses cuando una impugnación sea posteriormente revocada. Según el texto enviado al Congreso, las modificaciones tendrían efectos para los períodos fiscales iniciados desde el 1° de enero de 2025.

Qué dijo Adorni sobre su adhesión al régimen

Luego de que se conociera su incorporación al Régimen Simplificado de Ganancias, Adorni salió a aclarar públicamente el alcance de la decisión. "Bettina y yo no vamos a entrar en ningún blanqueo", según trascendió en los pasillos de la Casa Rosada.

"Es necesario aclarar que Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias son dos herramientas diferentes", sostuvo el exvocero presidencial.

Según explicó, la Ley de Inocencia Fiscal constituye "el nuevo esquema impulsado por el Gobierno para reformar el régimen penal tributario y elevar los montos de la Ley de Procedimiento Fiscal", con el objetivo de que "ARCA concentre sus esfuerzos en perseguir a los grandes evasores, protegiendo al común de los argentinos".

En ese marco, remarcó que la adhesión realizada junto a su esposa se limita al régimen simplificado. "Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias, cuyo objetivo es lograr una presentación más simple que prepara ARCA, el contribuyente la revisa y se presenta", concluyó.

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