Estiman modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal porque “no salió alineada a las expectativas del Gobierno”

El tributarista, Guillermo Poch, conversó con Canal E y se refirió al régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno y sostuvo que las modificaciones anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, reflejan que la normativa original no logró los resultados esperados. Además, aclaró que adherir al régimen simplificado de Ganancias no implica inmunidad frente a eventuales investigaciones en otras áreas del derecho.

Sobre la adhesión al régimen simplificado de Ganancias, Guillermo Poch explicó que se trata únicamente de una modalidad para presentar el impuesto y que no altera posibles responsabilidades en otros ámbitos. “Lo único que se está haciendo es, ella definió, a través, me imagino, de sus asesores, todo, de ir a un régimen simplificado de ganancias que, de alguna manera, es una opción que lo tiene habilitado, pero no modifica nada su situación en otras ramas del derecho”, afirmó.

Cuál es el alcance del régimen de Inocencia Fiscal

Asimismo, remarcó que la medida tiene un alcance estrictamente tributario: “Lo único que está diciendo es, opto por este régimen, tiene determinados beneficios, pero eso no le quita ninguna responsabilidad, si las tuviera o no”.

En ese sentido, Poch aclaró que cuestiones vinculadas con lavado de activos, delitos cambiarios, estafas o corrupción permanecen fuera de los alcances de la norma. “Hay un montón de situaciones que esta norma no viene a cubrir”, señaló.

El régimen tiene como objetivo sumar capital en la economía

Respecto del objetivo del programa, sostuvo que fue pensado para facilitar la incorporación de fondos no declarados al circuito formal, pero no para resolver eventuales delitos. “Lo que se buscaba era que se vuelque eso en la economía”, explicó. Sin embargo, enfatizó que existen límites muy claros: “No se pensó el régimen para que si alguien incumplió o vendió de manera ilegal armas, narcotráfico, eso el régimen no lo cubre, son otras ramas del derecho”.

El entrevistado también hizo hincapié respecto de eventuales causas por corrupción: “Si alguien hubiese incumplido o cometido un acto de corrupción, acá no le impide a un juez avanzar en materia penal vinculado a un acto de corrupción. Lejos de eso”.

Tras la reunión entre Luis Caputo y especialistas tributarios para revisar aspectos de la legislación, interpretó que la necesidad de introducir cambios es una señal de que el esquema original no alcanzó los objetivos previstos. “Lo interpreto como que la norma no salió alineada a las expectativas que el Gobierno estaba buscando. De ahí la reforma”, sostuvo.