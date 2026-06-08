10 series imperdibles de Netflix para maratonear durante el feriado largo

El próximo feriado largo se presenta como la oportunidad ideal para ponerse al día con las producciones audiovisuales más destacadas del momento. Para aquellos que decidan pasar los días de descanso en el hogar, la plataforma de streaming Netflix consolidó una grilla de lanzamientos que abarca desde esperados regresos de franquicias globales hasta miniseries de suspenso.

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Las series más destacadas de Netflix para el feriado largo

El listado de opciones para el fin de semana extendido incluye el regreso de clásicos de la televisión y apuestas de producción original. Entre los títulos más destacados se encuentra la temporada 22 de Grey’s Anatomy, el exitoso e incombustible drama médico que continúa sumando episodios a su extensa trayectoria y que ya se encuentra disponible para el público local.

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Para los amantes del suspenso y las intrigas internacionales, la plataforma sumó a su catálogo la miniserie española Toda la verdad de mis mentiras. La trama de esta producción europea sigue de cerca a un grupo de amigos cuyo viaje de placer se transforma en un tenso conflicto a medida que comienzan a salir a la luz secretos ocultos.

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Otra de las grandes apuestas de habla hispana recomendadas para estas jornadas de descanso es Oasis. Esta producción original realizada en España generó inmediatas comparaciones con el formato de The White Lotus, debido a que su argumento central se enfoca en las particulares vivencias de los huéspedes y empleados de un exclusivo resort.

La oferta latinoamericana para este período de descanso cuenta con un fuerte protagonismo mexicano a través de México 86. Esta serie de ficción, que tiene al reconocido actor Diego Luna como protagonista principal de su elenco, recrea los pormenores y las tramas políticas de cómo el país norteamericano se convirtió en la sede de la Copa del Mundo de la FIFA.

Regresos de fantasía y dramas consolidados en el catálogo de Netflix

El público seguidor de las adaptaciones de animación encontraría su opción principal hacia el cierre del mes con la segunda temporada de Avatar: The Last Airbender. Los nuevos episodios de esta versión con actores reales trasladan la acción hacia el Reino Tierra, introduciendo el esperado personaje de Toph y la llegada a la capital de Ba Sing Se.

Los dramas románticos también ocupan un lugar relevante en la selección de contenidos para el feriado prolongado con el estreno de la quinta temporada de Sweet Magnolias. La producción estadounidense regresa a la grilla con la continuidad de sus historias cotidianas, consolidándose como una opción ideal para maratones continuas.

En el plano de las ficciones de acción y suspenso regional, la plataforma incorporó la quinta temporada de Rosario Tijeras. La serie mexicana regresa al catálogo con nuevos capítulos que expanden el universo de su protagonista en un contexto de alta intensidad dramática, ideal para consumir durante las tardes del fin de semana.

Rosario Tijeras regresa al catálogo con nuevos capítulos que expanden el universo de su protagonista en un contexto de alta intensidad dramática, ideal para consumir durante las tardes del fin de semana.



La animación internacional orientada al público joven y adulto dice presente con la segunda temporada de Assassination Classroom, que ya forma parte de las actualizaciones de la empresa. A su vez, el público infantil y familiar cuenta con el lanzamiento del volumen 3 de Plaza Sésamo, una alternativa orientada al entretenimiento de los más chicos.

Finalmente, el listado de las diez ficciones recomendadas para el receso incluye la cuarta temporada de Sullivan’s Crossing. Este drama canadiense cierra la propuesta de contenidos del mes, asegurando una variedad de géneros que busca satisfacer las demandas de los usuarios durante los días no laborables.

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