En el marco de Rio2C, considerado el encuentro de creatividad más grande de Latinoamérica, Netflix presentó de forma exclusiva el primer vistazo de su próximo largometraje brasileño titulado "En nombre de mi hijo" ("Vicentina Pede Desculpas"). La revelación se produjo durante el panel enfocado en licencias, coproducción y modelos innovadores para el apoyo del cine independiente en Brasil, donde la plataforma de streaming exhibió la primera imagen oficial de la actriz Rejane Faria personificando a Vicentina, la figura central de esta producción.

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Los detalles de la producción de On Behalf of My Son

La dirección y el guión de la película están a cargo de Gabriel Martins, un cineasta de 38 años consolidado como uno de los nombres más prometedores de la nueva generación cinematográfica en su país. Martins ya obtuvo un fuerte reconocimiento internacional con su obra previa "Mars One" ("Marte Um"), la cual tuvo su estreno en el Festival de Sundance 2022, se alzó con cuatro galardones en el Gramado Fest y fue seleccionada para representar a Brasil en la carrera por los premios Óscar en la categoría de Mejor Película Internacional. El nuevo proyecto, filmado en la ciudad de Belo Horizonte, es producido por la compañía Filmes de Plástico, firma distinguida en festivales globales por su particular sello artístico.

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Un drama profundo sobre el duelo, la culpa y la reconciliación

La trama de "On Behalf of My Son" se sumerge en una tragedia profundamente personal a través de los ojos de Vicentina. La historia sigue el desgarrador viaje de esta madre tras la muerte de su hijo Wesley, quien falleció en un trágico accidente de autobús mientras se desempeñaba como conductor del vehículo.

La dirección y el guion de la película están a cargo de Gabriel Martins, un cineasta de 38 años consolidado como uno de los nombres más prometedores de la nueva generación cinematográfica

El conflicto emocional se agrava a medida que las investigaciones policiales avanzan, debido a que las pruebas recolectadas comienzan a sugerir que el joven pudo haber provocado el siniestro intencionalmente en un intento de suicidio. Frente a este escenario, Vicentina decide emprender una dolorosa travesía para localizar a los familiares de las demás víctimas del accidente con el único propósito de pedirles perdón, mientras intenta procesar su propia incertidumbre y convivir con una carga emocional devastadora.

Los detalles que dio Gabriel Martins y la fecha de estreno

Gabriel Martins detalló que el largometraje explora la capacidad de una mujer para continuar con su vida en medio de un escenario donde todo parece desmoronarse, destacando que el film aborda de manera directa el duelo, la condición humana y la perseverancia. Asimismo, el realizador elogió el trabajo de Rejane Faria, afirmando que la actriz dotó al personaje de una inmensa autenticidad al equilibrar con delicadeza los matices de una madre que busca reconciliarse consigo misma a pesar del dolor insoportable.

El elenco de la producción, cuya fecha de estreno quedó programada para el segundo semestre de 2026, se completa con las actuaciones de Maíra Azevedo, Renato Novaes, Karine Telles, Giovanna Heliodoro, Thalma de Freitas y Grace Passô.

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