“Las damas primero”, la nueva comedia Nº 1 de Netflix que acumuló 12 millones de reproducciones en una semana

La nueva comedia “Las damas primero” protagonizada por Sacha Baron Cohen en la piel de Damien Sachs y Rosamund Pike interpretando al personaje Alex Fox, se convirtió en un fenómeno global y alcanzó el puesto número 1 entre las películas más vistas de Netflix y acumuló más de 12 millones de reproducciones durante su primera semana de estreno.

La historia sigue a Damien Sachs, un arrogante ejecutivo de publicidad que despierta en una realidad dominada por mujeres y debe enfrentarse a las desigualdades que antes ignoraba.

Julianne Moore liderará una nueva comedia romántica de Netflix producida por los Obama

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El film, dirigido por la directora de cine británica Thea Sharrock, propone una sátira social que invierte los roles de género en un universo alternativo donde las mujeres ocupan todos los espacios de poder político, económico y corporativo.

La guionista del Reino Unido se mostró sorprendida por el impacto inmediato de la película en Netflix y expresó: “Jamás imaginé semejante repercusión global". En este sentido, la realizadora inglesa destacó el trabajo del elenco de “Las damas primero” y señaló que “la química entre Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike fue fundamental para encontrar el equilibrio entre sátira, comedia romántica y crítica social”.

Las estrellas ganadoras del Oscar que lideran el elenco de “Las damas primero” y sus papeles más recordados

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la producción fue la nómina repleta de figuras multipremiadas y actores nominados al Oscar. Sacha Baron Cohen, reconocido mundialmente por interpretar a Borat en la exitosa comedia “Borat”, lidera la película como Damien Sachs, un personaje egocéntrico y misógino que se ve obligado a replantear su visión del mundo. El actor fue nominado al Premio Oscar por “The Trial of the Chicago 7” y por el guion de “Borat Subsequent Moviefilm”.

Dolor en el espectáculo: falleció el actor francés Pierre Deny, de Emily in Paris, a los 69 años

A su lado aparece Rosamund Pike, nominada al Oscar por su aclamada actuación en Gone Girl. En “Las damas primero” interpreta a Alex Fox, una poderosa ejecutiva corporativa que domina el nuevo orden social y se convierte en la principal rival del protagonista.

“Las damas primero”, la comedia que sorprende en Netflix

El reparto también incluye a Charles Dance, recordado por su icónico papel de Tywin Lannister en Game of Thrones; Fiona Shaw, famosa por interpretar a Petunia Dursley en la saga Harry Potter and the Philosopher's Stone; y Richard E. Grant, nominado al Oscar por Can You Ever Forgive Me?.

Atlanta: la aclamada serie que llegó a Netflix y es considerada una de las mejores del siglo XXI

Netflix apostó fuerte por esta adaptación de la película francesa I Am Not an Easy Man, que ya había generado repercusión años atrás por su enfoque satírico sobre las desigualdades de género. La nueva versión anglosajona amplificó esa premisa con una producción de gran escala, escenarios corporativos y un elenco internacional pensado para conquistar al público global.

PM / EM