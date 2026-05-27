El mundo del espectáculo internacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del querido actor francés Pierre Deny a los 69 años de edad. El intérprete, que recientemente había ganado una gran notoriedad global por su participación en la exitosa serie de Netflix Emily in Paris, falleció este lunes como consecuencia de complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva con la que venía batallando en el último tiempo.

La triste noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial enviado por sus hijas a los medios franceses. "Con profunda emoción anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un caso repentino y grave de ELA", expresaron sus familiares en el escrito, generando una inmediata ola de consternación y mensajes de afecto entre sus seguidores y la comunidad artística de Francia.

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Su paso por "Emily in Paris" y una trayectoria dorada en la televisión francesa

A pesar de contar con una extensa carrera actoral en Europa, Pierre Deny logró conectar con las audiencias más jóvenes del streaming gracias a su incorporación al universo de la moda de la ficción protagonizada por Lily Collins:

– Su rol en Netflix: Deny se sumó a la producción durante la tercera y cuarta temporada para ponerse en la piel de Louis de Léon, el poderoso e influyente director ejecutivo del gigante de la moda JVMA. En la trama, interpretaba al padre de Nicholas de Leon (Paul Forman), quien mantenía un noviazgo con Mindy Chen (Ashley Park), la mejor amiga de la protagonista.

El intérprete falleció este lunes como consecuencia de complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

– Un hito de la televisión local: Más allá de su proyección internacional, Deny era una figura sumamente popular y respetada en la televisión de su país natal. El actor formó parte de más de 500 episodios de la exitosa y longeva telenovela diaria francesa Demain nous appartient (El mañana nos pertenece), donde encarnó al recordado Doctor Dumaze.

El emotivo homenaje de sus colegas del ambiente artístico

Apenas se dio a conocer su deceso, diversas personalidades que compartieron proyectos con Deny volcaron su dolor en las redes sociales. La célebre cantante y actriz búlgaro-francesa Sylvie Vartan le dedicó unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram: "Compartí muchos momentos maravillosos con él en el escenario. Era un actor generoso, sensible y con un gran sentido del humor. En estos momentos tan difíciles, mis pensamientos están con su familia".

Asimismo, su compañera de elenco en la televisión francesa, Luce Mouchel, escribió una desgarradora carta de despedida rememorando la década de trabajo que los unió: "Siete años filmando juntos, viajando en tren, almorzando en el comedor. Una década de vida compartida que no debería haber terminado tan rápido y tan brutalmente. Pienso en tus hijas y en su excepcional valentía. Te recuerdo, recuerdo mi última visita y el brillo de tus ojos. Descansa en paz, Dr. Dumaze".

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Qué es la ELA y el duro impacto reciente en el mundo de la actuación

De acuerdo con los manuales médicos de la Clínica Mayo, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad del sistema nervioso de carácter terminal que ataca de forma directa a las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal. Con el transcurso del tiempo, este trastorno neurodegenerativo provoca una pérdida progresiva del control muscular, derivando en parálisis corporales y serias dificultades respiratorias. Al no existir una cura definitiva en la actualidad, la enfermedad avanza a velocidades muy variables en cada paciente, requiriendo acompañamiento médico continuo.

La partida de Pierre Deny vuelve a poner en el foco público el devastador impacto de esta condición, ocurriendo apenas tres meses después del fallecimiento de otra destacada estrella internacional por la misma causa. El pasado 19 de febrero de 2026, el actor estadounidense Eric Dane, mundialmente recordado por su rol del Dr. Mark Sloan en la serie médica Grey's Anatomy, falleció también a causa de la ELA a los 53 años, tras haber hecho público su diagnóstico a mediados de 2025 y haber afrontado las etapas finales de la enfermedad junto al apoyo terapéutico de su familia.

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