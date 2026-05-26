Kate Moss podría tener su propia serie documental en Netflix, tras el fenómeno Beckham y Kylie

La expansión de los documentales biográficos sobre grandes figuras del entretenimiento, la moda y la cultura pop podría sumar un nuevo nombre de peso. Según trascendió en medios británicos, la supermodelo Kate Moss habría sido propuesta como protagonista de una futura docuserie para Netflix, en una apuesta que seguiría la línea de producciones recientes dedicadas a Victoria Beckham, Kylie Minogue y otras personalidades internacionales.

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El proyecto, todavía sin confirmación oficial, aparece en un momento simbólico para la modelo británica: se aproxima el 35° aniversario de la emblemática campaña de Calvin Klein de 1992, trabajo que impulsó su carrera internacional cuando apenas tenía 18 años y la convirtió en una de las caras más influyentes de la industria de la moda.

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Netflix evalúa ampliar su catálogo de docuseries sobre íconos globales

De acuerdo con la información publicada por The Sun, una productora estaría acercando a las plataformas de streaming una propuesta centrada en la vida y trayectoria de Moss, con la expectativa de despertar el interés de Netflix.

La plataforma viene consolidando un modelo exitoso de series documentales de acceso íntimo a celebridades, con relatos que combinan archivos, testimonios, reconstrucciones personales y momentos de vulnerabilidad pública y privada.

En ese contexto, el nombre de Kate Moss aparece como una figura particularmente atractiva por su peso cultural y por el histórico hermetismo con el que manejó su imagen pública.

Según fuentes citadas por el medio británico, uno de los principales desafíos del proyecto sería precisamente lograr la participación activa de la modelo.

Kate Moss y el desafío de romper con su histórico bajo perfil

Durante décadas, Kate Moss construyó una identidad mediática asociada al perfil reservado y a la máxima británica del “never complain, never explain” (“nunca quejarse, nunca dar explicaciones”).

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Sin embargo, personas cercanas al proyecto consideran que podrían existir señales de una mayor apertura de la modelo a hablar sobre aspectos de su vida y carrera de una manera inédita.

Las fuentes mencionadas sostienen que contar con la participación directa de Moss podría modificar por completo el panorama para cualquier plataforma interesada e incluso generar una competencia entre potenciales compradores del contenido.

No obstante, también reconocen que la situación se mueve dentro de una lógica circular: el compromiso de la modelo podría depender del interés concreto de una compañía como Netflix, mientras que el entusiasmo de la plataforma probablemente aumentaría si Kate aceptara involucrarse.

Del fenómeno Beckham a Kylie Minogue: el auge de las autobiografías audiovisuales

La eventual llegada de una serie sobre Kate Moss no sería un hecho aislado, sino parte de una tendencia creciente dentro del streaming. Netflix viene apostando fuerte por relatos documentales centrados en figuras mundialmente reconocidas, explorando tanto sus éxitos profesionales como los momentos más complejos de sus vidas personales.

Entre las producciones recientes se destacan los contenidos dedicados a David Beckham y Victoria Beckham, así como la serie protagonizada por Kylie Minogue, que tuvo gran repercusión internacional.

En paralelo, el chef televisivo Gordon Ramsay también protagonizó una producción documental lanzada en 2026, confirmando la consolidación de este formato como uno de los productos fuertes del entretenimiento digital contemporáneo.

Las confesiones de Kylie Minogue que marcaron una nueva etapa del formato

Uno de los ejemplos más comentados de esta tendencia fue la reciente docuserie de Kylie Minogue, donde la cantante australiana compartió uno de los episodios más delicados de su vida personal. En la producción, la artista reveló que atravesó un segundo diagnóstico de cáncer en 2021, información que había mantenido en privado durante cinco años.

Minogue explicó que eligió no hacer pública inmediatamente esa situación debido al fuerte impacto emocional que atravesaba en aquel momento. Según relató en la serie, llegó a sentirse profundamente debilitada y atravesó períodos en los que no deseaba salir de su casa.

La cantante también reveló que su canción “Story”, incluida en su álbum Tension, estaba directamente vinculada con aquella experiencia, utilizando la música como una vía de procesamiento personal antes de compartir públicamente lo sucedido.

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Ese tipo de revelaciones personales y acceso emocional es precisamente uno de los elementos que convirtió a las docuseries de celebridades en un formato de alto interés para las plataformas.

La relación de Kate Moss con el documental y la revisión de su propia historia

Aunque una eventual serie para Netflix todavía permanece en terreno especulativo, Kate Moss no es ajena al universo documental. La modelo participó anteriormente en “In Vogue: The 90s”, producción estrenada en 2024, donde reflexionó sobre su trayectoria dentro del modelaje y sobre las críticas que recibió a lo largo de los años por su figura física.

Además, su presencia en pantalla continuará esta misma semana con “Moss & Freud”, una película dedicada al proceso creativo del artista Lucian Freud durante la realización del célebre retrato que pintó de la modelo en 2001.