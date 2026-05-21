La familia real neerlandesa volvió a ponerse frente a las cámaras en su tradicional sesión oficial de verano y aprovechó el encuentro con la prensa para hablar de actualidad, vida familiar, fútbol y planes internacionales. En un ambiente distendido, la reina Máxima, el rey Willem-Alexander y sus hijas Amalia, Alexia y Ariane confirmaron que tienen previsto seguir de cerca el Mundial 2026, que contará con la participación tanto de Países Bajos como de Curazao.

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El tradicional fotomomento tuvo lugar en la Hollandse Tuin del parque Clingendael, entre La Haya y Wassenaar, un escenario diferente al habitual jardín privado de la familia. La sesión, realizada esta vez en un espacio público, dejó imágenes relajadas y hasta momentos espontáneos, como el paso de un grupo escolar que saludó efusivamente a los Orange y recibió los saludos de vuelta.

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La edición de este año también tuvo una ausencia llamativa. No estuvo presente Mambo, el popular caniche toy de la familia, convertido en otras oportunidades en uno de los protagonistas inesperados de las fotografías oficiales.

Qué dijo la familia real neerlandesa sobre el Mundial 2026

Uno de los temas que captó mayor atención durante la conversación con la prensa fue el próximo Mundial 2026. Willem-Alexander reveló que tanto él como Máxima viajarán a Estados Unidos para presenciar partidos del torneo.

El entusiasmo futbolero atraviesa también a las princesas. La princesa Amalia aseguró que seguirá el campeonato con intensidad y admitió que probablemente vivirá los partidos “con demasiada emoción”, como suele ocurrir con los encuentros de la selección neerlandesa. Incluso deslizó que podría ver alguno de ellos “en algún bar de Ámsterdam”.

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Según explicó el monarca, primero asistirán en Houston al encuentro entre Países Bajos y Suecia y luego se trasladarán a Kansas City para apoyar a Curazao en su partido frente a Ecuador. “Es un Mundial especialmente particular porque tenemos a Países Bajos y Curazao”, explicó el rey. “Tenemos el doble de equipos por los cuales alentar”.

Willem-Alexander también contó que el debut neerlandés coincidirá con la visita oficial del emperador japonés a Países Bajos, por lo que planea ver el partido entre Países Bajos y Japón junto al soberano nipón.

Después de ese primer compromiso, el rey y la reina viajarán a Estados Unidos, posiblemente acompañados por alguna de sus hijas. “Una hermosa oportunidad para apoyar tanto a los Azules como a los Orange”, resumió.

La preocupación del rey Willem-Alexander por las protestas contra centros de asilo

Aunque el clima general del encuentro fue distendido, el rey también se refirió a una cuestión sensible de la política neerlandesa: las protestas registradas contra centros de asilo y espacios de alojamiento de emergencia para refugiados.

Willem-Alexander expresó públicamente su preocupación por las manifestaciones en las que se registraron episodios de violencia, entre ellos incidentes vinculados a protestas en Loosdrecht.

“Manifestarse es un derecho importante, pero se hace con la voz, no con violencia”, afirmó el monarca. “Tenemos que volver a relacionarnos normalmente entre nosotros”.

El rey explicó además que la situación de refugiados y personas con estatus de residencia ocupa parte de la atención del matrimonio real. En ese marco, señaló que recientemente visitaron distintos centros de acogida y organizaciones que trabajan con personas alojadas temporalmente.

Sus declaraciones llegaron en medio de un contexto de debate político y social en Países Bajos sobre la política migratoria y la capacidad de recepción de solicitantes de asilo.

Máxima recordó sus 25 años como ciudadana neerlandesa

Otro de los momentos destacados de la jornada tuvo como protagonista a la reina Máxima, quien respondió a una pregunta sobre el significado de haber cumplido 25 años como ciudadana neerlandesa.

Máxima obtuvo oficialmente la nacionalidad el 17 de mayo de 2001, fecha que coincidió con su cumpleaños. Consultada sobre ese recorrido, describió el cuarto de siglo transcurrido como una etapa marcada por “muchísima alegría”.

La reina también expresó gratitud por haber formado una familia en Países Bajos y mencionó especialmente a sus “tres hijas neerlandesas”. Con tono distendido, reconoció además que, con el paso del tiempo, incluso su español “se está debilitando un poco”.

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Amalia, Alexia y Ariane hablaron de su crianza y de las enseñanzas familiares

Las tres princesas también participaron activamente del intercambio con los periodistas y fueron consultadas sobre cuánto reconocen de sus padres en sus propias personalidades.

La respuesta no resultó sencilla. Amalia resumió que ellas son “una mezcla de ambos”, mientras que Alexia sostuvo que ve a sus padres principalmente como ejemplos generales de vida.

Por su parte, Ariane destacó que durante su educación siempre fueron alentadas a desarrollar sus fortalezas individuales. Máxima intervino con humor para completar la respuesta y señaló que el aprendizaje dentro de la familia no funciona en una sola dirección: no sólo las hijas aprenden de sus padres, sino también al revés.

Hacia el final de la conversación se produjo otro momento comentado cuando Alexia fue consultada sobre su vida sentimental, después de que circularan imágenes junto al cantante neerlandés Antoon.

La princesa evitó profundizar sobre el tema. “Sé quién soy, quiénes son mis amigos, y no tengo mucho más que decir al respecto”, respondió. Inmediatamente, la reina Máxima intervino para remarcar que se trata de un asunto privado.

Los looks de Máxima, Amalia, Alexia y Ariane en la sesión oficial

La sesión también volvió a convertir a la familia real en foco de atención por su imagen pública y sus elecciones de vestuario. Máxima eligió una apuesta ton-sur-ton en rojo, una línea estética que suele repetir en distintas apariciones oficiales. Willem-Alexander, en cambio, optó por un estilo más relajado, de impronta veraniega y casual.

Entre las princesas, Amalia apareció con un conjunto en amarillo manteca, uno de los tonos que mantienen presencia en la moda actual. Alexia volvió a inclinarse por el verde, aunque esta vez en una versión caqui con accesorios marrones. Ariane, por su parte, se destacó con una combinación de pantalón rayado y blusa en tonos tierra.

LV/LT