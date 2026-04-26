La reina Máxima de Holanda deslumbra con historia y diplomacia en Ámsterdam

La reina Máxima de Holanda lo ha vuelto a hacer: combinar historia, elegancia y mensaje institucional en una sola aparición. En la tradicional recepción al Cuerpo Diplomático celebrada en el Palacio Real de Ámsterdam, la monarca argentina de nacimiento se convirtió, una vez más, en el centro de todas las miradas. No solo por su estilo impecable, sino por su capacidad de dar nueva vida a piezas históricas del patrimonio real.

La velada, presidida junto al rey Guillermo Alejandro, reunió a más de 140 representantes diplomáticos en un evento donde la etiqueta, la política internacional y la tradición se entrelazaron con una precisión casi ceremonial.

Cada año, esta recepción simboliza uno de los actos institucionales más relevantes de la monarquía neerlandesa. El protocolo es claro: frac para los caballeros, vestidos de gala para las damas y joyas históricas que representan la continuidad de la Casa Real.

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En este contexto, Máxima volvió a demostrar su dominio absoluto del lenguaje simbólico de la moda. Más allá del brillo superficial, cada elección –desde el vestido hasta la tiara– comunica un mensaje de respeto por la historia y adaptación al presente.

El evento de este año giró en torno al tema de la “política y administración”, una elección especialmente significativa en un contexto internacional marcado por tensiones e incertidumbre. Así, la velada no fue solo un despliegue de elegancia, sino también un espacio de reflexión institucional.

La gran protagonista de la noche fue, sin duda, la célebre tiara del Pavo Real, una de las piezas más icónicas del joyero real neerlandés.

Su historia se remonta a 1897, cuando la reina Emma de Waldeck-Pyrmont decidió reutilizar rubíes pertenecientes a la reina Sofía de Wurtemberg. El resultado fue una obra maestra de la joyería: una estructura de diamantes y rubíes que evoca la cola desplegada de un pavo real, símbolo universal de belleza, poder y renovación.

A lo largo de las décadas, la tiara ha sido modificada y adaptada, reflejando los gustos cambiantes de cada época sin perder su esencia original. No es solo una joya: es un testimonio vivo de la historia de la monarquía neerlandesa.

Máxima ya la había lucido en ocasiones anteriores –incluida esta misma cita en 2024–, y también ha sido portada por la princesa heredera Catalina Amalia de Orange, lo que refuerza su papel como símbolo dinástico.

Lejos de apostar por un diseño completamente nuevo, la reina optó por una elección cargada de significado contemporáneo: el reciclaje de vestuario.

Lució un vestido en tonos fucsia y rojo, con escote bañera y volantes, que ya había utilizado en 2007, durante la celebración del 40º cumpleaños del rey Guillermo Alejandro. Este gesto no es casual. En una época en que la sostenibilidad se ha convertido en un valor clave, Máxima demuestra que la elegancia no está reñida con la reutilización.

Además, esta elección añade una dimensión emocional: el vestido pertenece a una etapa temprana de su vida como princesa, cuando ya era madre de sus tres hijas –Amalia, Alexia de Orange-Nassau y Ariane de Orange-Nassau–, lo que convierte el atuendo en una pieza cargada de memoria personal.

Mientras la estética captaba la atención, el contenido político de la velada recaía en las palabras del rey Guillermo Alejandro.