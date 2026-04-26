Juan José Becerra ganó el Premio de la Crítica con una novela que desafía la narrativa contemporánea

El reciente reconocimiento a Juan José Becerra como ganador del Premio de la Crítica de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 por su novela Un hombre no solo confirma la solidez de su obra, sino que también reabre una discusión más amplia sobre el lugar de la literatura contemporánea argentina en un contexto cultural, político y editorial complejo. Se trata de un premio que, históricamente, ha funcionado como un termómetro de la producción narrativa del país, y que en esta edición adquiere un valor particular tanto por la calidad del texto distinguido como por el momento en que se otorga.

La elección de Becerra no fue automática ni unánime desde el inicio. Según trascendió, la votación del jurado fue reñida y su nombre emergió progresivamente hasta imponerse en la instancia final frente a figuras de gran proyección internacional como Samanta Schweblin. Este dato no es menor: habla de una obra que no se impone por consenso inmediato sino por persistencia crítica, una cualidad que suele acompañar los textos que buscan perdurar más allá de la coyuntura.

Un hombre es, en rigor, una novela que dialoga con otra –Dos mujeres– formando un díptico narrativo que puede leerse de manera independiente o como un sistema interconectado. Esta estructura remite a ciertas tradiciones experimentales de la literatura argentina, donde el lector es invitado a decidir el orden de lectura y, por lo tanto, a participar activamente en la construcción del sentido. Como se ha señalado, incluso puede pensarse como una herencia lejana del espíritu lúdico de Rayuela, en tanto propone múltiples recorridos posibles .

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El núcleo de Un hombre gira en torno a un personaje que muta constantemente: empresario, coleccionista, mecánico, incluso ladrón o asesino. Esta multiplicidad no es un mero recurso narrativo, sino el eje conceptual de la novela. La pregunta que atraviesa el texto –¿cuántos personajes caben en una persona?– se convierte en una indagación sobre la identidad contemporánea, fragmentada y en permanente deriva. En ese sentido, la obra dialoga con preocupaciones actuales: el consumo, la insatisfacción, el deseo de fuga y la imposibilidad de una identidad estable .

El escenario elegido –un espacio fronterizo del conurbano bonaerense– refuerza esa idea de liminalidad. Allí, donde conviven la abundancia y la precariedad, el protagonista construye un taller de lujo para sus autos antiguos, como si intentara fijar un orden en medio del caos. Sin embargo, ese intento fracasa: el personaje se desdobla, se transforma, se pierde. La novela, entonces, no ofrece respuestas cerradas sino que expone la inestabilidad como condición estructural de la experiencia moderna.

El reconocimiento a Becerra también puede leerse en relación con su trayectoria. Nacido en 1965, el autor ha construido una obra consistente que combina narrativa, ensayo y crítica, con títulos que han explorado tanto la ficción como la reflexión sobre la cultura argentina. En ese recorrido, Un hombre aparece como una síntesis madura de sus preocupaciones: el tiempo, el deseo, la identidad y el desencanto.

Pero el premio no ocurre en el vacío. La edición 2026 de la Feria del Libro se desarrolla en un clima de tensión dentro del campo cultural argentino, marcado por debates sobre políticas públicas, financiamiento y el rol del Estado en la promoción de la lectura. Durante la inauguración, se evidenciaron críticas abiertas al contexto político y a la situación de la industria editorial, que atraviesa una caída en las tiradas y en las compras institucionales. En este marco, premiar una obra que reflexiona sobre la insatisfacción y la deriva puede interpretarse también como un gesto significativo del campo literario.

Asimismo, el hecho de que Un hombre forme parte de un proyecto más amplio –un díptico– introduce una dimensión adicional: la apuesta por formas narrativas que desafían la linealidad y el consumo rápido. En un mercado cada vez más orientado a la inmediatez, este tipo de propuestas reivindica la complejidad y la ambigüedad como valores estéticos.

El propio Becerra, fiel a su estilo, reaccionó al premio con ironía, sugiriendo que quizá fue elegido porque “se les cayó la primera opción”. Este gesto, lejos de restarle importancia al reconocimiento, refuerza una imagen de autor que se mantiene al margen de las lógicas de consagración más previsibles, incluso cuando es consagrado.