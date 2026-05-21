La reina Máxima habló de la lucha de su madre contra la demencia: "Es una situación muy dolorosa"

La reina Máxima Zorreguieta visitó la provincia de Limburgo junto a su esposo, el rey Guillermo Alejandro, y, entre los lugares que la pareja real de los Países Bajos recorrió se incluyó un centro de cuidados en Roermond. En ese lugar, Máxima habló con Aloysius, un hombre que cuida a su madre, que sufre demencia. Esto disparó una fuerte confesión de la reina sobre su mamá, María del Carmen Cerruti, de 81 años: “Mi mamá también padece demencia. Es una situación muy dolorosa”.

Máxima le hizo esta confesión al diario AD, que fue recogida por RTL Boulevard. La madre de la reina vive en Argentina, donde es cuidada por sus otros dos hijos, Martín y Juan.

La madre de la reina Máxima de los Países Bajos nació el 8 de septiembre de 1944 y es hija de Jorge Horacio Cerruti Sautu y de María Del Carmen Carricart Cieza Rodríguez. Tuvo cuatro hermanos: Jorge Horacio, María Rita, María Marcela y María Cecilia.

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María del Carmen Cerruti

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En la visita a Limburgo, la reina también habló con Henny, un hombre que sufre daño cerebral, quien le reveló las dificultades económicas que le provocó su problema de salud. “Sé lo difícil que es. Y no hay nada de qué avergonzarse”, le dijo Máxima, ofreciéndole apoyo y consuelo.

La reina Máxima visitó la provincia de Limburgo junto a su esposo, el rey Guillermo Alejandro

El plan para atacar a las hijas de la reina Máxima

El pasado 2 mayo se conoció un intento de atentado contra las hijas de la reina Máxima Zorreguieta, la princesa Amalia de Orange y su hermana, la princesa Alexia, tras la detención de un hombre de 33 años acusado de idear el ataque.

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Esta información se conoció por una publicación del diario británico The Telegraph, que pudo acceder a una resolución judicial difundida por la Fiscalía de La Haya, donde, según ese documento, el acusado tenía dos hachas con inscripciones como “Mossad”, “Alexia” y “Sieg Heil”, además de una página manuscrita con los nombres de las dos princesas junto a la frase “baño de sangre”.

Estos elementos hicieron pensar a los investigadores que el hombre pensaba atentar contra las hijas de la reina, aunque el móvil del posible ataque todavía no pudo establecerse.

No es es la primera vez que la familia real sufre amenazas: en 2022, Amalia debió dejar su residencia estudiantil en Ámsterdam por una supuesta amenaza proveniente del crimen organizado.

HM/ML