Rob Jetten asume como primer ministro de Países Bajos con un Gobierno en minoría y desafíos de estabilidad

El liberal progresista Rob Jetten asumió este lunes como primer ministro de los Países Bajos al frente de un gobierno de coalición en minoría, tras jurar el cargo ante el rey Guillermo Alejandro de Países Bajos en el palacio Huis ten Bosch, en la ciudad de La Haya. La ceremonia formalizó el traspaso de poderes e inauguró una legislatura atravesada por la fragmentación parlamentaria y la necesidad constante de negociación.

El nuevo gabinete está integrado por 18 ministros y 10 secretarios de Estado. Tras la firma de los decretos reales, los titulares de cartera posaron en la tradicional fotografía oficial en la escalinata del palacio, una imagen que simboliza el inicio de la gestión y que, por protocolo, excluye a los secretarios de Estado.

La coalición que sostiene al Ejecutivo reúne al liberal progresista Democraten 66 (D66), al liberal conservador Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) y al democristiano Llamada Demócrata Cristiana (CDA). La distribución de cargos refleja el peso parlamentario de cada socio: D66 aporta diez miembros al gabinete, el VVD nueve y el CDA ocho. Se suma además la independiente Sandra Palmen, designada secretaria de Estado para encabezar el proceso de reparación vinculado al escándalo de las ayudas sociales.

Una legislatura condicionada por el Parlamento fragmentado

El Ejecutivo inicia su mandato sin mayoría propia en el Parlamento, un escenario que obligará a buscar apoyos puntuales para aprobar leyes clave y sostener la estabilidad política. En un sistema multipartidista como el neerlandés, los gobiernos de coalición son habituales, pero la condición minoritaria agrega un nivel adicional de incertidumbre.

En su primera comunicación pública tras la investidura, Jetten expresó su “orgullo” por asumir la responsabilidad de gobernar y afirmó que su objetivo será “construir lo que puede ir mejor” para todos los ciudadanos. Sin embargo, el margen de maniobra dependerá en gran medida de la capacidad del Ejecutivo para articular consensos en temas sensibles.

El acuerdo de gobierno, presentado a finales de enero, establece como prioridades el aumento del gasto en defensa hasta el 3,5 % del producto interno bruto —con la intención de blindar ese objetivo por ley— y un papel más activo de Países Bajos dentro de la Unión Europea.

Defensa, asilo y Unión Europea: los ejes del nuevo Gobierno

En materia de defensa, el gabinete apuesta por reforzar las capacidades nacionales en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes. El compromiso incluye sostener el apoyo militar y financiero a Ucrania de manera plurianual e ininterrumpida.

En el plano migratorio, el programa marca una línea más restrictiva y coordinada a nivel europeo. Entre las propuestas figura la posibilidad de tramitar solicitudes de asilo fuera del territorio europeo, acelerar los procedimientos internos y reforzar los centros de régimen estricto. El acuerdo también contempla la eventual suspensión temporal de la reagrupación familiar si aumenta la presión migratoria.

La política exterior sitúa a la Unión Europea en el centro de la estrategia neerlandesa. El Ejecutivo defiende decisiones por mayoría cualificada en política exterior y seguridad, así como mecanismos más firmes frente a Estados miembros que vulneren principios comunitarios. En paralelo, plantea mantener la relación transatlántica, aunque con la reserva de interpelar a Washington cuando sus decisiones afecten intereses europeos.

El acuerdo también subraya la necesidad de proteger tecnologías sensibles y fortalecer sectores estratégicos como los semiconductores, en un escenario internacional atravesado por la competencia tecnológica y las sanciones a países como Rusia, China e Irán.