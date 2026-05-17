Marianela Núñez brilló ante el rey Carlos III en una gala histórica del Royal Ballet de Londres

La bailarina argentina Marianela Núñez volvió a consolidar su lugar como una de las figuras más destacadas de la danza internacional al participar de una gala histórica del Royal Ballet and Opera frente al rey Carlos III, durante la presentación oficial de los nuevos telones principales del emblemático teatro de Royal Opera House.

Agenda cultural: qué hacer en la semana

La ceremonia se realizó el pasado 14 de mayo en el tradicional barrio londinense de Covent Garden, en el marco de la Spring Gala organizada por la prestigiosa institución cultural británica. El evento marcó un momento simbólico para el teatro, ya que se presentaron los nuevos cortinados que reemplazarán a los utilizados durante casi tres décadas y que llevaban el emblema de la fallecida reina Isabel II.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los nuevos telones incorporan ahora el cifrado personal de Carlos III, en una actualización que refleja la continuidad histórica entre la monarquía británica y una de las casas de ópera y ballet más importantes del mundo. La gala no solo tuvo un fuerte valor artístico, sino también institucional y patrimonial.

Durante la función, Marianela Núñez compartió escenario con la soprano sudafricana Pretty Yende ante la mirada del monarca británico, quien además recorrió distintas áreas técnicas del teatro y saludó a artistas, vestuaristas y trabajadores detrás de escena.

Tras la presentación, la bailarina argentina expresó su emoción a través de sus redes sociales. “Fue una noche verdaderamente histórica. Un privilegio actuar en presencia del Rey”, escribió la artista, quien también agradeció al equipo creativo y a todos los responsables de la realización de los nuevos telones por “celebrar el patrimonio, la creatividad y la magia del escenario”.

Nuevos telones para una nueva etapa del Royal Ballet

Los cortinados fueron desarrollados junto a las firmas especializadas Gerriets y la Royal School of Needlework, reconocida por su trabajo artesanal de alta precisión. Durante la gala, Carlos III observó los diseños originales y conversó con los responsables del proyecto sobre el proceso de confección, restauración y bordado.

La historia de la obra robada por los nazis encontrada en Argentina: la creación de un artista que pintaba mendigos

La renovación de los telones representa uno de los cambios visuales más importantes del teatro en los últimos años. Además, el público pudo observarlos por primera vez antes de su debut oficial en la producción de Mayerling, del célebre coreógrafo británico Kenneth MacMillan.

Marianela Núñez, una argentina consagrada en Londres

La participación de Marianela Núñez volvió a poner en evidencia el lugar privilegiado que ocupa dentro del ballet internacional. Nacida en Argentina, la artista integra el Royal Ballet desde fines de los años noventa, cuando llegó a Londres siendo adolescente para incorporarse a la compañía.

Con el paso de los años, Núñez se convirtió en una de las máximas referentes del ballet clásico contemporáneo y en una de las figuras más admiradas del Royal Ballet. Su trayectoria incluye interpretaciones de obras emblemáticas y actuaciones en los escenarios más prestigiosos del mundo.

En 2025, la bailarina recibió además una de las máximas distinciones otorgadas por la corona británica: el título de Officer of the Order of the British Empire (OBE), entregado personalmente por Carlos III por sus “servicios a la danza”.

Londres abrirá el primer museo oficial de The Beatles en la histórica azotea de Savile Row

En aquella ocasión, la artista recordó su llegada al Reino Unido con un mensaje cargado de emoción: “Hace 28 años llegué a este increíble país con el corazón lleno de esperanzas, sueños y amor por la danza”.

La condecoración ubicó a Marianela Núñez dentro de un selecto grupo de personalidades reconocidas por la monarquía británica, y reafirmó su importancia dentro de la escena cultural europea.

La gala en Covent Garden combinó tradición monárquica, patrimonio artístico y excelencia escénica en una noche que reunió a figuras de la música, la danza y la cultura británica. En ese contexto, Marianela Núñez volvió a representar a Argentina en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo y reafirmó su vínculo histórico con el Royal Ballet.

La presencia de la bailarina en una ceremonia de esta magnitud confirma además el reconocimiento internacional que mantiene desde hace años dentro del universo de la danza clásica, donde continúa siendo una de las artistas latinoamericanas más influyentes y respetadas de la actualidad.