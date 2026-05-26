En la jornada de este 26 de mayo, el santoral católico rinde homenaje a una de las figuras más carismáticas, influyentes y transformadoras de la Contrarreforma. Se trata de San Felipe Neri, conocido universalmente como el "Apóstol de Roma", un sacerdote que revolucionó la espiritualidad de su época combinando una mística profunda con una alegría contagiosa y un amor incondicional por los más desfavorecidos.

La revolución de la alegría y el Oratorio de San Felipe Neri

Nacido en Florencia en 1515, Felipe sintió desde joven una profunda atracción por la vida interior. Tras trasladarse a Roma, decidió vivir como un laico consagrado antes de su ordenación. Su enfoque pastoral rompía moldes: recorría las plazas, conversaba con jóvenes, visitaba enfermos y utilizaba el humor y la cercanía para ganar almas, recordándoles siempre la importancia de mantener un espíritu alegre y santo.

Su experiencia mística más célebre ocurrió en las Catacumbas de San Sebastián durante la Pentecostés de 1544. Mientras oraba fervorosamente, una gloriosa bola de fuego ingresó por su boca y se asentó en su pecho. Este fenómeno sobrenatural expandió literalmente su corazón, rompiendo dos de sus costillas, un hecho físico que los médicos de la época confirmaron tras su muerte.

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Felipe comprendió que la reforma de la Iglesia debía empezar desde abajo, tocando el corazón de la gente común. Con ese propósito fundó la Congregación del Oratorio, un espacio innovador donde laicos y clérigos se reunían no solo para rezar, sino también para estudiar las Sagradas Escrituras, debatir y, de manera muy especial, cantar y disfrutar de la música sacra.

A lo largo de su fructífera vida, se le atribuyeron extraordinarios milagros y dones espirituales, que incluían la lectura de conciencias durante la confesión, levitaciones prolongadas y curaciones inexplicables. Su reputación de santidad era tan inmensa que papas, cardenales y nobles buscaban constantemente su sabio consejo, aunque él siempre prefirió la compañía de los niños de la calle y los desamparados.

La devoción actual hacia el santo de la alegría sigue plenamente vigente en todo el mundo. Sus fieles suelen rezar la famosa oración por la alegría interior, pidiendo su intercesión para superar la melancolía y el desánimo. El legado de Felipe enseña que la fe cristiana no es una carga pesada, sino una fuente inagotable de gozo y caridad expansiva.

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Fallecido el 26 de mayo de 1595, fue canonizado en el año 1622 en una célebre ceremonia junto a grandes gigantes de la fe como San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús. Su cuerpo descansa y es venerado en la Chiesa Nuova de Roma, donde miles de peregrinos acuden anualmente para honrar su memoria y solicitar sus continuos milagros.

Junto a este alegre reformador florentino, la Iglesia conmemora hoy a otras luces de la fe cristiana. El santoral recuerda también a Santa Mariana de Jesús, la azucena de Quito, y al Papa San Eleuterio, mártir de los primeros siglos, mientras que durante el resto de la semana se destaca la memoria litúrgica de San Agustín de Canterbury y la de Santa Juana de Arco.

Para los fieles que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires y desean tomar un momento de oración bajo su carisma, pueden visitar la Parroquia San Felipe Neri, situada en el dinámico barrio de Mataderos. En este templo parroquial la comunidad local mantiene viva la herencia del santo, promoviendo la ayuda social y celebrando su fiesta litúrgica con profunda alegría.