Recuperan en Sevilla dos pinturas barrocas de Lucas Valdés desaparecidas hace casi un siglo

Dos pinturas atribuidas al artista barroco Lucas Valdés, desaparecidas desde 1930 tras haber sido prestadas para la histórica Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, fueron recuperadas por las autoridades españolas luego de una investigación vinculada al tráfico ilícito de bienes culturales.

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La recuperación se produjo después de que las piezas fueran detectadas en el catálogo de una casa de subastas, un hallazgo que permitió reconstruir el recorrido de unas obras cuyo paradero había permanecido desconocido durante décadas.

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Según informó este lunes la Policía Nacional de España, las pinturas ya fueron devueltas al Arzobispado de Sevilla en un acto realizado en la iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes, lugar al que pertenecían originalmente.

Las obras recuperadas son dos óleos sobre tabla de pino de forma ovalada, fechados en el siglo XVII, que integraban el retablo mayor de ese templo sevillano y representan distintas escenas bíblicas.

Su desaparición se remonta a fines de la década de 1920, cuando fueron cedidas temporalmente para formar parte de la Exposición Iberoamericana celebrada en Sevilla, uno de los acontecimientos culturales y arquitectónicos más importantes de la España de comienzos del siglo XX.

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Sin embargo, una vez concluido el evento, las piezas nunca regresaron a su ubicación original y con el paso de los años se perdió completamente su rastro.

Una alerta patrimonial y una investigación contra el tráfico ilícito de arte

La investigación que permitió recuperar las obras comenzó en septiembre de 2025, a partir de una alerta vinculada al área de protección del patrimonio histórico español.

El Ministerio de Cultura de España, a través de su departamento especializado en Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, notificó a la Policía Nacional sobre la aparición de dos pinturas en el catálogo de una casa de subastas cuyas características coincidían con las obras desaparecidas del Hospital de los Venerables.

La advertencia surgió tras una comunicación realizada por la Archidiócesis de Sevilla, que identificó similitudes entre las piezas ofertadas y las pinturas históricamente reclamadas por la institución eclesiástica.

Ante la inminencia de la subasta, prevista para pocos días después, intervino la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, especializada en delitos relacionados con obras de arte, patrimonio arqueológico y bienes culturales.

Los investigadores iniciaron entonces un trabajo destinado a verificar la procedencia, reconstruir la cadena de posesión de las piezas y confirmar si efectivamente se trataba de las obras desaparecidas hacía casi cien años.

Tras los peritajes y comprobaciones correspondientes, las autoridades lograron acreditar la autenticidad de las pinturas y determinar que eran las piezas originalmente pertenecientes al templo sevillano.

Para evitar su comercialización y proteger su integridad patrimonial, los agentes realizaron una intervención cautelar de las obras, frenando su salida al mercado de arte.

La devolución al Arzobispado y el valor histórico de las obras de Lucas Valdés

Una vez confirmada la situación jurídica y patrimonial de las pinturas, la investigación avanzó hacia la identificación de las personas que se encontraban en posesión de las obras.

Según informó la Policía española, los actuales propietarios fueron notificados sobre el origen de las piezas y sobre las circunstancias vinculadas a su desaparición histórica.

Posteriormente, se abrió un proceso de mediación entre los poseedores y el Arzobispado de Sevilla, que permitió alcanzar una resolución consensuada para concretar la restitución.

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La devolución se formalizó recientemente en una ceremonia celebrada en la iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes, institución emblemática del patrimonio religioso y artístico sevillano.

El caso vuelve a poner el foco sobre la importancia de los mecanismos internacionales de protección del patrimonio cultural, la vigilancia del mercado del arte y el seguimiento de bienes históricos desaparecidos, muchos de los cuales reaparecen décadas después en colecciones privadas, galerías o circuitos de subastas.

Las pinturas recuperadas pertenecen al legado de Lucas Valdés, pintor y dibujante del barroco sevillano, figura vinculada a una de las etapas más destacadas de la producción artística andaluza.

La recuperación de estas obras no solo representa el cierre de una búsqueda iniciada hace casi un siglo, sino también un nuevo ejemplo de cooperación entre instituciones religiosas, organismos culturales y fuerzas especializadas en la defensa del patrimonio histórico y artístico.