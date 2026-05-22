La cultura como escudo: la lección oculta de la resistencia en Ucrania

La resiliencia nacional se ha definido durante mucho tiempo por la fuerza militar y el gasto en defensa. Pero los responsables políticos están empezando a reconocer que la cultura es un componente crítico de la seguridad nacional para los países democráticos.

La Conferencia de Seguridad de Múnich del año pasado mantuvo debates sobre el papel de la cultura en la estabilidad europea. El ministro de Cultura danés, Jakob Engel-Schmidt, captó el consenso emergente al afirmar que la democracia "se nutre en nuestras bibliotecas, museos, cines, archivos y teatros, espacios donde la gente aprende a pensar críticamente, a empatizar y a pertenecer".

Este reconocimiento no podría ser más oportuno. La identidad cultural en todo el mundo está bajo la presión de las fuerzas que remodelan las sociedades modernas: la guerra, la migración a gran escala, la rápida urbanización, el desarrollo tecnológico y el cambio demográfico. La erosión de la cultura compartida y de la pertenencia se ha convertido en uno de los desafíos definitorios de nuestra era.

Los responsables políticos están empezando a reconocer que la cultura es un componente crítico de la seguridad nacional para los países democráticos.

Ucrania, sin embargo, ofrece algunos motivos para la esperanza. Desde la invasión a gran escala por parte de Rusia hace cuatro años, Ucrania se ha convertido en el laboratorio de defensa más importante del mundo, probando innovaciones militares que pueden fortalecer la seguridad europea. Pero, con igual importancia, sus industrias creativas se han convertido en una forma de infraestructura estratégica, un desarrollo del que el resto del mundo puede aprender.

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Están jugando a la guerra hasta que un día se pudra todo

La guerra de Rusia contra Ucrania ha implicado una campaña deliberada de borrado cultural. Desde 2022, se ha informado de que más de 1.750 sitios de patrimonio cultural han sido dañados o destruidos, los museos han sido saqueados y la lengua y la cultura ucranianas han sido suprimidas sistemáticamente en los territorios temporalmente ocupados.

Pero lejos de retirarse, las industrias creativas de Ucrania se han adaptado y han luchado, desempeñando un papel central en los esfuerzos de resistencia del país. La cobertura de los medios internacionales sobre la guerra a menudo pasa por alto cómo la cultura ha ayudado a anclar a las comunidades en las ciudades de primera línea, a contar la historia de Ucrania al mundo y a mantener una visión del futuro del país.

Por ejemplo, aunque Járkov está a solo unos kilómetros del frente, las instituciones culturales de la ciudad han seguido funcionando durante toda la guerra. Tras verse obligado a reubicar su colección para protegerla de los ataques rusos, el Museo Literario de Járkov se ha reinventado a sí mismo, albergando residencias de escritores, veladas literarias y ceremonias de premiación. El Teatro Nafta, creado en 2018, está reviviendo la obra de dramaturgos ucranianos silenciados por el régimen soviético a principios del siglo XX, organizando representaciones en espacios que también funcionan como refugios. La directora artística de Nafta, Nina Khyzhna, lo ha descrito como un proceso de descolonización.

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La cultura ucraniana también se ha convertido en una poderosa fuente de conexión con el mundo exterior, especialmente con Europa. Las películas ganadoras del Óscar y las victorias en Eurovisión han llamado la atención, pero los actos de presencia más silenciosos y sostenidos son igual de influyentes, si no más. Las exposiciones sobre el patrimonio ucraniano desarrolladas por la ONG local Pixelated Realities llegaron a cerca de un millón de personas en 55 países solo en 2022 y 2023. Las solicitudes de subvenciones distribuidas por el Instituto del Libro de Ucrania para traducir literatura ucraniana a idiomas extranjeros han aumentado sustancialmente desde la invasión a gran escala.

No menos importante, las industrias creativas y los espacios culturales de Ucrania ofrecen a los jóvenes ucranianos una visión de lo que su país puede llegar a ser, una tarea difícil en tiempos de guerra. Este es un país que afirma su derecho a existir bajo sus propios términos.

Durante la última década, las industrias creativas de Ucrania han crecido más rápido que la manufactura y la agricultura, según una próxima investigación del Instituto Tony Blair para el Cambio Global. Los empleados de las industrias creativas son trabajadores altamente calificados y digitalmente preparados, orientados hacia los mercados globales y profundamente comprometidos con su identidad ucraniana. Cuando la guerra termine, formarán la columna vertebral de la economía y estarán entre los impulsores más importantes de la reconstrucción, sosteniendo la vida cívica y cultural que hace que valga la pena reconstruir un país.

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Una reconstrucción tan centrada en la cultura ya ha comenzado en Lutsk, en el noroeste de Ucrania, con la ayuda de Algorytm, una ONG local. Antiguas fábricas soviéticas, un molino y una vieja oficina de correos se están transformando en galerías, un parque científico y un café del libro; espacios que albergan talleres de robótica junto con eventos culturales, y donde la frontera entre la renovación económica y el renacimiento cultural se ha disuelto por completo. Así es como se ve la recuperación cuando se construye en torno a las personas y no solo a la infraestructura.

El Ministerio de Cultura de Ucrania está formalizando este enfoque a nivel nacional a través de la plataforma Cultura para la Recuperación, una iniciativa para integrar los espacios culturales dentro de la reconstrucción física. Los socios internacionales han comprometido 4,2 millones de euros (4,9 millones de dólares) para salvaguardar los numerosos sitios del patrimonio cultural de Ucrania a través del Fondo del Patrimonio Cultural Ucraniano. Estos no son gestos caritativos. Son inversiones en una Ucrania resiliente y democrática, lo cual es crucial para la estabilidad de Europa en su conjunto.

Para los gobiernos, las empresas y los donantes que buscan comprender cómo se ve una Europa más resiliente, Ucrania ha demostrado que la cultura es fundamental, y no periférica, para lograr ese resultado.

La tarea ahora consiste en apoyar a Ucrania en la construcción del futuro creativo que su pueblo ya ha demostrado que es posible, y en desarrollar un nuevo manual de estrategia para que lo sigan otros países europeos.