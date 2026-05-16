Zivals celebra sus 55 años con un mural monumental de Martín Ron dedicado a Charly García

La histórica disquería y librería Zivals celebra sus 55 años con la inauguración de un mural de 195 metros cuadrados realizado por el reconocido artista Martín Ron en homenaje a Charly García. La obra ya puede verse en la terraza del emblemático local ubicado en la esquina de Corrientes y Callao y propone un cruce simbólico entre Buenos Aires y Nueva York a partir de la icónica portada del disco Clics Modernos.

Inspirado en la fotografía tomada en la esquina neoyorquina de Walker Street y Cortlandt Alley —imagen inseparable de la memoria visual del rock argentino— el mural traslada aquella escena a pleno corazón porteño. La intervención recrea el espíritu urbano de la obra original y convierte al edificio de Zivals en una nueva postal cultural de la ciudad.

Charly García visitó personalmente el local para dar su aval al proyecto, que también contó con la aprobación del fotógrafo Uberto Sagramoso, autor de la imagen original de la tapa del disco.

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“Hay ideas que llegan así, sin avisar, y se quedan; la de pintar la tapa de Clics Modernos en la azotea de Zivals fue una de ellas”, señaló Fernando Laviz, dueño de la histórica librería y disquería. “Estábamos pensando hacer un jardín vertical en esas paredes pero un día, hablando de otra cosa con el equipo, me apareció la imagen de Charly en aquella esquina. Y de pronto supe que tenía que ser eso”.

Laviz explicó además que el proyecto tomó impulso rápidamente: “Al día siguiente llamé a Martín Ron así que comenzamos las conversaciones, después llegaron las bendiciones de Charly García y del fotógrafo Uberto Sagramoso, autor de la imagen original de la tapa. El resto es historia. Hoy, con la obra finalizada, sentimos que este mural aporta algo importante para continuar con la rica historia de Zivals”.

Por su parte, Martín Ron destacó el valor simbólico y emocional del homenaje. “El mural de Charly García nació como un homenaje a una obra que marcó generaciones y transformó para siempre la música argentina”, expresó el artista, considerado uno de los diez mejores muralistas del mundo. “Trabajé a partir de la estética original de Clics Modernos, respetando su energía urbana y llevándola a una escala monumental sobre la terraza de Zivals. En el mural recreé la mítica pared de Manhattan de la portada original para que la gente pudiera interactuar con la obra y posar como Charly en aquella imagen icónica”, explicó.

Ron también reveló que la intervención incorpora elementos profundamente ligados a Buenos Aires y a la identidad cultural de la ciudad: “Del lado opuesto, sobre la avenida Corrientes, pinté a Charly escalando y posando sobre una pared de Buenos Aires, generando un diálogo visual entre Nueva York y la identidad porteña. También incorporé una postal antigua de la calle Corrientes, donde aparecen el Obelisco y el Congreso en una clave oscura y cinematográfica”.

Fundada en marzo de 1971, Zivals fue pionera en combinar música y libros bajo un mismo techo y logró consolidarse como uno de los últimos grandes templos físicos de la cultura musical en la Argentina. A lo largo de más de cinco décadas construyó un catálogo especializado en rock, tango, folklore, jazz, música clásica y músicas del mundo, además de impulsar el sello Acqua Records, referencia indispensable para coleccionistas y amantes de la música popular argentina.

La esquina de Corrientes y Callao, históricamente vinculada a la vida cultural y contracultural porteña, suma ahora una nueva marca visual a su patrimonio urbano. Con el mural de Martín Ron, Zivals no solo celebra su aniversario: también reafirma su lugar como símbolo vivo de la memoria cultural de Buenos Aires.