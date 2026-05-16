Vuelve ‘El Padrino’ desde los ojos de una mujer de la familia Corleone

Según Publishers Weekly, revista norteamericana especializada en libros con 154 años de existencia, en una subasta entre ocho editoriales realizada esta semana, Caitlin McKenna, de Random House, adquirió los derechos para Norteamérica de Connie, una nueva novela de la saga El Padrino, escrita por Adriana Trigiani con la aprobación de los herederos de Mario Puzo. Los agentes literarios Suzanne Gluck (WME) y Neil Olson (Massie McQuilkin & Altman), gestionaron el acuerdo. La publicación del libro está prevista para el otoño boreal de 2027.

Paramount Pictures, productora de las películas de El Padrino (cuyas tres partes recaudaron más de 400 millones de dólares y ganaron 9 premios Oscar), posee los derechos cinematográficos de esta nueva novela. Por otra parte, los derechos de traducción ya se han vendido en Alemania, Países Bajos, Francia, Polonia, Finlandia, Portugal, Hungría y Japón.

Los libros pertenecientes la saga de la familia Corleone son El regreso del Padrino (2004) y El Padrino: La venganza (2006), ambos escritos por Mark Winegardner, extendían la historia de manera cronológica respecto a las novelas de Mario Puzo, fallecido en 1999 (la novela original El Padrino vendió más de 20 millones de ejemplares, más que un best-seller). La serie póstuma también incluye a La familia Corleone (2012), de Ed Falco, precuela de la original, cuya trama transcurre durante la Gran Depresión norteamericana, que comenzó en 1929 y extendió sus efectos durante casi diez años.

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Sobre el libro de Ed Falco, ni bien se publicó, la compañía Paramount entabló una demanda judicial reclamando potestad sobre los personajes de la familia Corleone, como si la imagen fílmica hubiese completado la novela. Algo inimaginable para, por ejemplo, los herederos de Ian Fleming y la franquicia del agente secreto James Bond o 007: el personaje es una cuestión de Estado a la vez que símbolo de lo británico por excelencia, y ninguna productora osaría cuestionar semejante identidad. La contrademanda de los herederos Puzo llevó a un acuerdo entre partes y hoy reparten los futuros dividendos de lo que resulte en el set de filmación este nuevo libro sobre Connie, una serie o una saga de otras tres películas, escrito por una mujer cuya aparición no es casual.

La noticia se completa con declaraciones de Trigiani: “Connie es una novela sobre cómo una mujer lucha por abrirse camino en un mundo que ya decidió quién es ella, qué representa y cómo debe ser tratada. Quienes subestimaron a Don Vito Corleone y a Michael Corleone lo hicieron bajo su propio riesgo. Lo mismo ocurrirá con Connie Corleone”. Mientras que Anthony Puzo –hijo de Mario y albacea de su obra–, afirmó que contactaron a Adriana Trigiani luego de leer un artículo suyo en Substack sobre la poca relevancia de las mujeres Corleone, y agregó: “Adriana quedó impresionada cuando le conté que el personaje de Vito Corleone (interpretado en las películas por Brando y De Niro) estaba basado en mi abuela. Hablamos de cómo las mujeres dirigían nuestras familias, pero entre bastidores. La visión de Adriana sobre la vida de Connie nos dejó a todos boquiabiertos. Estoy muy contento y emocionado de contar con ella en el proyecto”.

En las tres películas de la saga, la actriz Talia Shire –hermana del director Francis Ford Coppola–, encarna a Connie, incluso en El Padrino III estrenada en 1990, donde también actúa Sofía, hija de Francis, en el papel de Mary Corleone. Es decir, la mujer ítalo-norteamericana se representa con toda su intensidad a través del ejemplo carnal, proveniente de modelos reales. Tan es así que otro estreno de 1990 resalta esta cuestión de familia: Buenos muchachos (Goodfellas) de Martin Scorsese. En esta tiene una actuación relevante la actriz ítalo-norteamericana Lorraine Bracco como esposa judía de Ray Liotta, a tal punto que resulta la judía más italiana de toda la trama, incluyendo a la madre de Scorsese, que cocina para la troupe mafiosa. Guiño y chiste que también advierte sobre la aparición de Trigiani. ¿Qué sabe ella? ¿Qué representa?

Adriana Trigiani nació en 1969 en Virginia, en el seno de una familia de origen italiano. Su infancia y adolescencia ocurrió bajo la influencia cultural de lo ítalo americano en El Padrino (1972) y El Padrino II (1974). Sin descontar la filmografía mencionada y sus íconos en lo real, como John Joseph Gotti Jr. (1940–2002), el Don de Teflón, quien no solo era capo mafia sino el modelo mediático que venía a confirmar el pasaje de la ficción al cine. Pese a esto, o “con” esto, Adriana hoy es autora de 21 libros de ficción y no ficción, todos ellos como éxitos de ventas considerados por el New York Times. Algunos en nuestra lengua: Todo empezó aquel verano (Grijalbo), Un tiempo para pensar (Plaza y Janés), Lucia, Lucia (Ediciones B) y Los amantes de la costa (Planeta). Además, es dramaturga, guionista, directora y productora –tanto de cine como de televisión–, conferencista y empresaria de turismo.

¿Qué representa? Surge de comparar una foto de la joven Trigiani con las de Talia Shire, Sofía Coppola y Lorraine Bracco en sus papeles. Entre ellas existe algo en común, una fotogenia y gesto, más allá del biotipo peninsular: expresan una potencia vital apenas contenida, desbordante.

¿Qué sabe Adriana? Lo explica su biografía: “Cuando recibió las películas de 16 mm que su abuelo había filmado entre 1936 y 1960, las llevó a los laboratorios DuArt en Nueva York para restaurarlas. Utilizó este material como hilo conductor narrativo para escribir y dirigir el documental Queens of the Big Time, historia de Roseto, Pensilvania, pueblo natal de su padre.” Un saber heredado: el del ojo cinematográfico del inmigrante.