Este 16 de mayo, el santoral católico rinde homenaje a San Juan Nepomuceno, sacerdote y mártir nacido en Bohemia durante el siglo XIV. Su figura es venerada universalmente como el símbolo supremo de la integridad sacerdotal, habiendo sacrificado su vida para proteger la inviolabilidad del sacramento de la confesión frente a las presiones del poder político temporal de su época.

San Juan Nepomuceno y el milagro de la lengua incorrupta

La vida de Juan estuvo marcada por una brillante carrera eclesiástica en Praga, donde destacó como predicador y vicario general. Fuentes en italiano detallan que su conflicto con el rey Wenceslao IV se originó por su firme defensa de la autonomía de la Iglesia. Sin embargo, la tradición más arraigada sostiene que el monarca exigió conocer los pecados confesados por la reina, a lo que Juan se opuso heroicamente.

Investigaciones en inglés resaltan que, tras sufrir torturas brutales, fue arrojado encadenado al río Moldava en 1393. Se dice que en el momento de su inmersión aparecieron cinco estrellas brillantes sobre las aguas, indicando a los ciudadanos el lugar donde se encontraba su cuerpo. Este prodigio celestial convirtió su muerte en un triunfo espiritual, consolidándolo como el patrono de los puentes y protector contra las inundaciones.

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Uno de los milagros más asombrosos ocurrió siglos después, durante su proceso de canonización en 1719. Al abrir su tumba en la Catedral de San Vito, se halló su lengua incorrupta y con apariencia de vida. Este signo fue interpretado por la Iglesia como la confirmación divina de su silencio fiel, otorgándole el título de guardián del sigilo sacramental y protector contra las calumnias y chismes.

La devoción actual hacia San Juan Nepomuceno es especialmente fuerte en Europa Central y América Latina. Es invocado como el protector de la buena fama y de quienes sufren opresión por sus convicciones. Su iconografía habitual lo muestra con el dedo sobre los labios, pidiendo silencio, y rodeado por una corona de estrellas, recordando que la fidelidad a Dios trasciende cualquier amenaza humana o miedo terrenal.

La oración dedicada a este mártir pide prudencia: "Señor, concédenos por intercesión de San Juan Nepomuceno la gracia de usar nuestra lengua para tu gloria y el valor para guardar el secreto de nuestros hermanos". Los fieles acuden a él para resolver conflictos de conciencia y para pedir protección en viajes por agua, confiando en su poderosa mediación ante el Altísimo en momentos de peligro.

Incluso en la modernidad, su ejemplo inspira a los sacerdotes a mantener la confidencialidad absoluta en su ministerio. San Juan representa la victoria de la ética espiritual sobre la tiranía, siendo un modelo de fortaleza cristiana. Su legado nos recuerda que existen verdades sagradas que pertenecen únicamente al ámbito de la intimidad entre el alma y su Creador, custodiadas por la gracia del martirio.

En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a San Simón Stock y San Ubaldo de Gubbio. Durante esta semana, la comunidad celebra además a San Bernardino de Siena, Santa Rita de Casia y la Virgen de Luján. Estas vidas, que abarcan desde el misticismo carmelita hasta la pacificación de los hogares, ofrecen un testimonio de fe que fortalece la esperanza de la Iglesia.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden encontrar un espacio de recogimiento en la Parroquia San Juan Nepomuceno, ubicada en el barrio de Constitución (Sarandí 1280). Allí, la comunidad de origen checo y los devotos locales se reúnen cada 16 de mayo para venerar su imagen y pedir su protección sobre la ciudad, manteniendo viva la llama de la fe y el silencio sagrado.