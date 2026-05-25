Qué leer esta semana

¿Cuántas veces compartiste una frase "de Borges" que no era de Borges? Un nuevo libro de Alejandro Vaccaro se ocupa, entre otras cosas, de responder esa pregunta. Pero la semana literaria no se agota ahí: hay una novela de Valeria Luiselli, un ensayo sobre los conceptos de diferentes comunidades digitales, cine, arte y un libro de Georges Perec que se propone interrogar lo más banal de la vida cotidiana.

“Borges, textos secretos y falsas atribuciones” de Alejandro Vaccaro

Jorge Luis Borges es algo tan inmenso, algo que pega en el corazón patrio hasta incluso a quienes no nos interpela tanto la prédica nacionalista -salvo en los mundiales-. Es por eso que aquí, en estas recomendaciones, prestamos atención a las novedades que lo involucran.

El libro Borges, textos secretos y falsas atribuciones (Emecé, 2025), de Alejandro Vaccaro, busca delimitar con precisión el universo literario de Jorge Luis Borges, diferenciando su obra real de los escritos que le han sido adjudicados erróneamente. El autor divide su análisis en dos ejes principales: la identificación de "textos secretos" (obras auténticas pero olvidadas) y el desmantelamiento de "falsas atribuciones".

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En la sección de textos secretos, Vaccaro rescata trabajos que Borges realizó fuera del ámbito puramente literario, como el folleto publicitario de "La leche cuajada" de La Martona (1935). Este escrito es fundamental porque representa la primera colaboración con Adolfo Bioy Casares y prefigura los recursos narrativos que Borges usaría más tarde en piezas clave como "Pierre Menard, autor del Quijote".

También se analizan otros folletos institucionales y la biografía de Vicente L. Casares. Un hallazgo destacado es el ensayo "Hacia la Nada" (1920), su primer escrito metafísico de juventud, rescatado después de décadas de olvido.

En cuanto a las falsas atribuciones, el libro aborda la "proliferación manifiesta" de textos apócrifos, especialmente en redes sociales. El caso más célebre es el poema "Instantes", cuya autoría real Vaccaro atribuye al caricaturista estadounidense Don Herold y no a Borges. También desmiente la autoría de la novela El nombre y aclara que el policial El enigma de la calle Arcos fue escrito por Luis A. Stallo.

Finalmente, Vaccaro ofrece una visión crítica sobre la gestión de las "Obras completas" y los registros biográficos del autor. Denuncia numerosos errores en cronologías oficiales, como fechas de nacimientos o batallas, y desmitifica anécdotas como su supuesto nombramiento como "inspector de aves y conejos", el cual nunca se concretó según los registros municipales. El libro concluye con debates sobre la ubicación exacta de su casa natal y la polémica persistente sobre la repatriación de sus restos desde Ginebra hacia el cementerio de la Recoleta.

“Estéticas liminales” de Valentina Tanni

Estéticas liminales, Vaporwave, Backrooms, weirdcore o cómo la cultura de internet está enrareciendo la realidad de Valentina Tanni (Caja Negra, 2026) aborda el lenguaje de diferentes comunidades online.

Tanni (Italia, 1976) es historiadora del arte, curadora y profesora. Sus investigaciones exploran las intersecciones entre el arte y la tecnología, con especial énfasis en la cultura de internet. Imparte las asignaturas de Cultura y Estética de los Memes, Cultura de los Medios Digitales e Introducción a la Cultura Visual en la Universidad John Cabot de Roma, ciudad en la que vive. Anteriormente, enseñó en la Universidad La Sapienza de Roma, en la Universidad Politécnica de Milán y en NABA | Nueva Academia de Bellas Artes de Roma y Milán. Es autora de: Random. Navigando contro mano, alla scoperta dell’arte in rete (2011), Memestética (2020), Conversazioni con la macchina (2025) y Antimacchine (2025).



“Principio, medio, fin” de Valeria Luiselli

Valeria Luiselli presenta su nueva novela Principio, medio, fin (Feltrinelli Editores) el miércoles 10 de junio a las 19 en Cultural Thames (Thames 1426, CABA). La autora conversará con Gabriela Cabezón Cámara.

En la novela, una madre y su hija adolescente viajan por Sicilia durante un verano de vientos impredecibles, repentinas tormentas y volcanes en ebullición. En este entorno Luiselli recorre la memoria, el tiempo y los mitos para crear un relato que celebra la imaginación como forma de comprender la experiencia humana.

“Asombrosa, genial, conmovedora. ¿Pero qué es esta maravilla? Estamos ante una novela innovadora de verdad. Y nada extraño sería que, en cuanto se publique, se convierta en un clásico instantáneo”, advirtió sobre ella Enrique Vila-Matas.

“Este libro es un animal del futuro con cinco corazones latiendo a la vez —hija, madre, abuela, bisabuela y lector—: cada vez que un corazón se acelera, toca a todos los demás. Luiselli en su estado más sincero y audaz”, destacó sobre esta obra Samanta Schweblin.



“La mirada cinéfila” de Daniela Kozak

La mirada cinéfila. La modernización de la crítica en la revista Tiempo de Cine de Daniela Kozak se presentará el próximo 28 de mayo a las 19 en el MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA) con entrada gratuita. Acompañarán a la autora Natalí Schejtman, Julia Kratje y Fernando Martín Peña. Después de la charla, a las 20:30, se proyectará la película Dar la cara (José Martínez Suárez, 1962) en copia en 35 mm. La entrada a la película es gratuita para quienes asistan a la presentación.

La mirada cinéfila propone un recorrido por Tiempo de Cine, la revista editada por el Cineclub Núcleo entre 1960 y 1968. Daniela Kozak analiza el lugar de Tiempo de Cine en la profesionalización de la crítica cinematográfica en la Argentina, considerando tanto la influencia internacional como los procesos de modernización local. El libro reconstruye la historia de la revista, revisa sus secciones y ejes temáticos, y propone una lectura sobre su rol en el campo cinematográfico de la época. Además, incluye un anexo con una compilación de notas editoriales, críticas y ensayos originales de la revista Tiempo de Cine.

Obras de artistas emergentes, piezas decorativas y hasta perfumes: una galería accesible en pleno San Telmo



Daniela Kozak es periodista, editora e investigadora especializada en cine. Graduada en Dirección de Cine (Universidad del Cine), Magíster en Periodismo (UdeSA) y diplomada en Preservación y Restauración Audiovisual (UBA). Editora y coautora de La imagen recobrada. La memoria del cine argentino en el Festival de Mar del Plata (Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, 2015) y Más allá de la estrella. Nuevas miradas sobre Hugo del Carril (Autoría Editorial, 2021), y autora de La mirada cinéfila. La modernización de la crítica en la revista Tiempo de Cine, publicado originalmente en 2013, en otra versión, por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Participó en proyectos editoriales vinculados al cine y la cultura, entre ellos la producción de publicaciones del Museo del Cine y la edición de libros infantiles. Publicó notas en Revista Ñ, Infobae, Crisis, La Agenda y Haciendo Cine, entre otros medios. Integró el área de Adquisiciones de Canal Encuentro, donde programó ciclos y seleccionó películas y series. Fue consejera editorial de la revista cultural Lamujerdemivida, redactora de la revista El Guardián y columnista de cine en Radio Provincia.

“Club de mujeres artistas” de Milagros Pochat

El próximo 29 de mayo se presenta Club de mujeres artistas de Milagros Pochat en el Museo de Bellas Artes (Av. Del Libertador 1473. Sala 36. Primer piso). La autora estará acompañada por María Luque y Julieta Correa y modera Lule Gallo.

Milagros Pochat anotó al final de un famoso libro de Historia del Arte una pregunta: ¿dónde están las mujeres artistas? De allí nació su recorrido que se nutre de un archivo íntimo entre lecturas, viajes, librerías, bibliotecas, conversaciones y hallazgos inesperados.

En él aparecen veintiocho mujeres que produjeron obra visual y también escribieron. Pochat retrata a través de palabras y pinturas a cada una de ellas a modo de diálogo y reconocimiento. Club de mujeres artistas es una invitación a descubrir nombres, abrir puertas, seguir pistas.

Milagros Pochat nació en la Ciudad de Buenos Aires, en 1991. Es artista visual, gestora cultural y licenciada en Ciencias de la Educación (UBA). Participó en diversos proyectos y exposiciones. En 2022 realizó su primera muestra individual “Lectoras” en Buenos Aires. Coordina el taller de arte y escritura “Todo parte de una misma sensibilidad” y el “Club de Mujeres Artistas”, donde investiga la obra de mujeres artistas y escritoras. Fue parte de la residencia artística Tribu de Trueno en Bariloche, gracias a la Beca del Fondo Nacional de las Artes, en 2021. Publicó La luz se propaga en el vacío (Hexágono Editoras, 2023).

“Lo infraordinario” de Georges Perec

La editorial Eterna Cadencia se propuso destacar “antinovedades”, obras de su catálogo que merecen ser revisadas porque siguen hablando del presente. En ese caso acompañamos su propuesta y nos sumamos a la curiosidad por revisar Lo infraordinario de Georges Perec.

“Lo que pasa realmente, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde está? ¿Cómo dar cuenta de lo que pasa cada día y de lo que vuelve a pasar, de lo banal, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, el ruido de fondo, lo habitual? ¿Cómo interrogarlo? ¿Cómo describirlo?”, se pregunta el libro.

Georges Perec propone interrogar lo habitual, hablar de las “cosas comunes”. “Describa su calle”, propone, “haga el inventario de sus bolsillos”, “interrogue a sus cucharitas”, “¿qué hay debajo de su empapelado?”. Estas preguntas se vuelven esenciales en este presente para volver a “lo que existe, a lo que somos”.

En los artículos reunidos en Lo infraordinario, escritos entre 1973 y 1981, Perec detalla los cambios de una misma calle a lo largo del tiempo; una serie de doscientas cuarenta y tres postales inventadas; un barrio de París; paseos por Londres; inventarios de objetos, de comidas, de gestos cotidianos.



“Quizás se trate de fundar, finalmente, nuestra propia antropología: la que va a hablar de nosotros, la que va a buscar en nosotros lo que durante tanto tiempo le hemos copiado a los otros. Ya no lo exótico, sino lo endótico”, señala el libro.

Georges Perec nació en París en 1936 y murió en 1982. Novelista, poeta, ensayista y dramaturgo, es considerado uno de los escritores más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Estudió historia y sociología en la Sorbona. Escribió para la Nouvelle Revue Française y Les Lettres Nouvelles.

De 1962 a 1979 trabajó como archivero en el laboratorio de investigación neurofisiológica del hospital Saint-Antoine. En 1965 obtuvo el premio Renaudor por su primera novela, Las cosas, y en 1978, el premio Médicis, por La vida: instrucciones de uso. Desde entonces se dedicó únicamente a la escritura. Además, es autor de Un hombre que duerme (1967), El secuestro (1969), W o recuerdo de infancia (1975), Pensar-clasificar (1985), Nací (1990), entre otras obras. En 2021 Eterna Cadencia Editora publicó El viaje de invierno & sus continuaciones, de Georges Perec & Oulipo, con traducción de Eduardo Berti.

