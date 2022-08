El nombre de Jorge Luis Borges ha dado la vuelta no solo a la Argentina, sino al mundo, tanto por sus magníficos libros como por las traducciones, ensayos y poemas que se hicieron bajo su nombre. No es de extrañarse que haya influenciado a múltiples artistas literarios alrededor del globo, muchos de altísimo renombre, como Michel Foucault o Umberto Eco.

En conmemoración al aniversario de los 123 años de su nacimiento, en esta nota reunimos a 5 autores internacionales que han sido inspirados por la palabra de Borges, y que a su paso nos han dejado maravillas del mundo de la escritura y la literatura.

Borges como patología

Jorge Luis Borges.

Cómo Borges publicó el primer cuento de Julio Cortázar

Nacido en Bélgica e hijo de padres argentinos, Julio Cortázar ha representado a la literatura hispana y argentina gran parte de su vida, intercalándola con sus trabajos realizados alrededor del mundo, principalmente en Francia.

La anécdota de cómo Cortázar logró publicar su primer texto se le atribuye a Borges, ya que a la semana de que le llevara el manuscrito del cuento "Casa tomada", le dijo: “voy a decirle dos cosas: una, que el cuento está en la imprenta, y dentro de unos días tendremos las pruebas; y otra, que ya le he encargado las ilustraciones a mi hermana Norah”, comentó el autor de "El Aleph" en un extracto del libro de Fernando Sorrentino Siete conversaciones con Jorge Luis Borges sobre el acontecimiento ocurrido en París que, en sus propias palabras, lo enorgullecía.

Cortázar ha explicado sus razones para considerar a Borges como alguien cercano a quien admirar:

“En principio soy -y creo que lo soy cada vez más- muy severo, muy riguroso frente a las palabras. Eso se lo debo a Borges. Mis lecturas de los cuentos y de los ensayos de Borges, me mostraron un lenguaje del que yo no tenía idea”.

“El humor de Borges, por ejemplo, me gusta mucho porque, es de directa raíz anglosajona con estructura que lo vuelve perfectamente argentino y latinoamericano(...) En ese sentido yo encuentro una gran afinidad de mi propio humor con el de Borges.”

La casa-museo de Borges en Adrogué abre al público

Michel Foucault: Cómo Borges inspiró su libro Las palabras y las cosas

El reconocido psicólogo, filósofo, sociólogo e historiador francés, autor de textos como "Vigilar y Castigar" Michael Foucault ha reconocido la influencia que el escritor argentino tuvo en él.

“Este libro nació de un texto de Borges. De la risa que sacude, al leerlo, todo lo familiar al pensamiento -al nuestro: al que tiene nuestra edad y nuestra geografía-, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo Mismo y lo Otro” escribió Foucault en el prefacio de "Las palabras y las cosas", haciendo alusión al cuento "El idioma analítico de John Wilkins" de Borges.

Foucault analiza así al orden de las cosas mediante la clasificación de animales realizada por el argentino que se encuentra en ese texto, y es a partir del mismo que razona y reflexiona sobre la idea del Orden, sus categorías y agrega opiniones personales sobre lo que significó para él lo leído.

“Este texto de Borges me ha hecho reír durante mucho tiempo, no sin un malestar cierto y difícil de vencer. Quizá porque entre sus surcos nació la sospecha de que hay un desorden peor que el de lo incongruente y el acercamiento de lo que no se conviene”.

Jorge Luis Borges.

El personaje de un libro de Umberto Eco inspirado en Borges

El semiólogo, filósofo y escritor italiano ha expresado su fascinación por Jorge Luis Borges y textos como "La busca de Averroes" o "Ficciones", cuya publicación en Italia lo dejó maravillado y hasta incluso se lo leía a sus amigos.

Además, en uno de sus libros más importantes, "El nombre de la rosa", se hace referencia a él, ya que el personaje del viejo monje, que curiosamente se llamaba Jorge de Burgos, también tomaba ciertas características del escritor argentino: “Me gustaba la idea de tener un bibliotecario ciego, y le puse casi el mismo nombre de Borges, como también puse en la novela los nombres de otros amigos. Son homenajes”

Por otro lado, ha resaltado cualidades de escritura que definen la forma de concebir sus obras, como su genialidad para inventar lenguas ficticias: “Borges confiesa haber leído sólo la entrada de Wilkins en la Enciclopedia Británica. Poquísimo. Y se mete a inventar por su cuenta y comprende exactamente cuál era el problema de Wilkins. En ese sentido Borges era extraordinario: en una palabra, inventaba todo, inventaba la realidad”.

El escritor Orhan Pamuk dejó Turquía por amenazas

El embajador de Borges en Turquía: Orhan Pamuk

Borges ha sido de influencia incluso en zonas tan lejanas como Turquía, siendo este premio nobel de literatura el mejor ejemplo. Orhan Pamuk ha expresado su amor y respeto hacia la escritura latinoamericana, teniendo un gran aprecio hacia el autor de "La biblioteca de Babel", por el cuál, dato de color, visitó Buenos Aires y se fue un poco decepcionado ya que en su opinión, no era como lo imaginaba al leer a Borges.

Le ayudó a expandir sus horizontes artísticos (“me enseñó el posmodernismo y me dio una nueva visión de la metafísica de la literatura”; “Cuando yo leí a Borges, que es esencialmente ensayista, intelectual y un gran cuentista, pensé en liberarme de escribir como Balzac o Dickens") .

Por otro lado, también le hizo reflexionar sobre la literatura en su país natal: “aprendí, en un periodo de mi vida en que volví a "descubrir" la cultura tradicional turca, a utilizarla en otros contextos con un aspecto laico, posmoderno y experimental pero sin perder su espíritu”, cosas que se ven reflejadas en su relato "El libro negro", que deja el realismo tradicional y combina lo fantástico con lo detectivesco, cortesía del estilo de Jorge Luis Borges.

El importante hecho que convirtió a Salman Rushdie en escritor gracias a Borges

El escritor británico de origen indio Salman Rushdie ha manifestado su amor por Borges que en sus palabras, germinó luego de un breve pero importante hecho: “Al leer Ficciones en una de las librerías de Cambridge, abrió unas puertas mágicas en mi mente y pude visitar lugares adonde no pensaba que fuera posible ir y que, finalmente, me acercaron a la literatura (...) Borges fue una de mis mayores y más tempranas influencias”.

Según Rushdie, “Era una voz única, distinta, poderosa y sorprendente, que es lo que queremos de nuestros escritores. Queremos que sean ellos mismos y no los sirvientes de alguien más”.

Además, y en paralelo con Pamuk, también se ha movilizado hasta nuestra tierra gracias a su respeto por el argentino: "Me emocionó singularmente conocer la biblioteca personal de Borges, no tuve la suerte de conocerlo personalmente pero el segundo gran placer es conocer sus libros".