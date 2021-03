Acusan a Michael Foucault de haber abusado de niños en Túnez

El reconocido filósofo del siglo XX Michel Foucault, fue acusado por su amigo y ensayista Guy Sorman, de haber abusado sexualmente a niños en los años '60. Media década después, relató los hechos en una entrevista.

Michel Foucault fue un filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés que vivió entre 1926 y 1984. Escribió más de 45 libros, entre los que se destacan "Vigilar y castigar", "Historia de la sexualidad" y el ensayo "Esto no es una pipa". Guy Sorman es un economista, periodista, filósofo y autor francés que nació en 1944. Entre sus libros más reconicidos se encuentran "Las economías no mienten" y "Los verdaderos pensadores de nuestro tiempo".

Fue durante el diálogo con The Sunday Times, donde el diario del Reino Unido afirmó que Sorman acusó a Foucault de ser un "violador pedófilo que tuvo relaciones sexuales con niños árabes mientras vivía en Túnez a finales de la década de 1960".

Guy Sorman escribió en su nuevo libro "Diccionario de bullshit" un pasaje sobre esta situación, donde relata que visitó a Foucault donde vivía en 1969, cerca de Túnez. Y allí “los niños pequeños corrían detrás de Foucault diciendo ‘¿y yo? llévame, llévame’”, recordó en la entrevista.

Según el autor, lamentó no haber realizado la denuncia en aquel momento, ya sea a la policía o a la prensa, pero dijo que no era el único que lo sabía, ya que muchos estaban al tanto de la situación.

Por otro lado, expresó que una de las razones por las cuales guradó silencio, era porque “Foucault fue el rey filósofo. Es como un dios en Francia” y agregó que "en todo eso hay una dimensión colonial. Un imperialismo blanco”, dijo Sorman.

En contra de la cancelación de Foucault

En referencia a las acciones posteriores a esto, Sorman afirma que "Foucault no debe ser cancelado", en referencia a la cultura de la cancelación, que busca retirar el apoyo, suprimir o hasta atacar a personas cuyos comentarios o acciones son consideramos inaceptables.

Agregó además que tiene “una gran admiración por su trabajo, no estoy invitando a nadie a quemar sus libros, sino simplemente a entender la verdad sobre él y cómo él y algunos de estos filósofos usaron sus argumentos para justificar sus pasiones y deseos”. El ensayista francés dijo sobre Foucault: “pensó que sus argumentos le daban permiso para hacer lo que quería”.

En este sentido, Sorman analiza: "creo que es importante saber si el autor era o no un inmoral. Lo que hacía Foucault con los niños pequeños en Túnez, que yo vi y me reproché siempre no haber denunciado, no me conduce a rechazar su obra, sino a mirarla en forma diferente”.

