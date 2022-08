El agresor de Salman Rushdie niega estar en contacto con Irán

El hombre acusado de intentar asesinar al escritor Salman Rushdie en Nueva York confesó que siente aversión hacia el escritor indio, nacionalizado británico y norteamericano, por haber atacado al islam, pero negó estar en contacto con Irán o haber leído entero su libro Los versos satánicos.

Rushdie, de 75 años, contra quien el ayatolá Khomeini emitió una fatua pidiendo su asesinato en 1989, fue apuñalado el viernes durante un evento literario público por Hadi Matar, de 24 años, nacido en Estados Unidos. Matar, hijo de inmigrantes libaneses, está recluido en una cárcel de Chautauqua, al norte de Nueva York.

Qué dice "Los versos satánicos", el libro por el cual hace 32 años Irán ordenó ejecutar a Salman Rushdie

En una entrevista con The New York Post, Matar afirma que Rushdie atacó el islam, sus creencias, su sistema de fe. Sus conocidos lo describen como un persona solitaria, aislada y callada. Su madre, según The New York Times, dice que en 2018 volvió de un viaje a Medio Oriente muy enfocado en ser un fiel del islam y asegura que no quiere saber más de él. Rushdie permanece en estado grave en un hospital de Pensilvania. Su hijo ha dicho que ya no necesita respiración asistida. Ayer trascendió que iba a ser entrevistado por la policía.

