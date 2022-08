Salman Rushdie está con respirador, gravemente herido en el hígado y puede perder un ojo

Salman Rushdie, escritor británico-estadounidense de origen indio, fue apuñalado este viernes en el cuello momentos antes de iniciar una conferencia en la Institución Chautauqua (Nueva York). El agresor fue identificado: su nombre es Hadi Matar, tiene 24 años y según las investigaciones preliminares, tendría vínculos de afinidad con el régimen iraní y la Guardia Revolucionaria Islámica, según se informó en el sitio de The Post.

El ensayista de 75 años debió ser trasladado en helicóptero al hospital e ingresado a cirugía, confirmó su agente Andrew Wylie en un comunicado en Twitter.

“Las noticias no son buenas”, especificó el agente Wylie. “Salman probablemente perderá un ojo; los nervios de su brazo fueron cortados; y su hígado fue apuñalado y dañado".

La noticia recorrió el mundo a través de las redes, donde comenzaron a circular mensajes de afecto y respaldo a Rushdie, entre los cuales se destacó el tuit del mandatario francés, Emmanuel Macron:

For 33 years, Salman Rushdie has embodied freedom and the fight against obscurantism. He has just been the victim of a cowardly attack by the forces of hatred and barbarism. His fight is our fight; it is universal. Now more than ever, we stand by his side.