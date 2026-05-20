De la guerra global a la sátira sin filtro: Andrés Serbin estrenó "Room Service en la Selva", su nuevo libro de relatos

Acostumbrado a diseccionar las crisis internacionales y los conflictos armados, uno de los analistas geopolíticos más influyentes de América Latina decidió cambiar el foco de su lente. El antropólogo y escritor Andrés Serbin presentó este miércoles en Buenos Aires su flamante libro "Room Service en la Selva", una obra donde deja temporalmente de lado el rigor académico para sumergirse de lleno en la ficción, la sátira y el humor negro.

El exclusivo Bar Presidente, ubicado en el barrio porteño de Retiro, funcionó como el escenario ideal para el lanzamiento oficial de esta nueva apuesta editada por Dunken. Rodeado de figuras del ámbito diplomático, académico y cultural, el autor celebró el inicio de esta etapa creativa que sirvió además como el puntapié de una gira internacional. El próximo destino ya está marcado en el calendario: el 2 de junio, el texto tendrá su bautismo europeo en la reconocida "Botica de las letras" de Madrid.

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Lejos de los formalismos que exige su rol como activista por la paz y conductor radial, Serbin propone en sus páginas una transformación radical de su mirada sobre el mundo. El mapa que traza el libro camina permanentemente por la delgada línea que separa la realidad de la imaginación, utilizando sus propios recorridos por el planeta para retratar la complejidad y el absurdo de la existencia humana.

Para entender el espíritu de la obra, basta con escuchar la definición que el propio escritor ensayó durante la velada porteña. “Este libro no es una guía de viajes sino el resultado de hablar un par de idiomas, tener memoria larga y cero autocensura”, graficó fiel a su estilo descontracturado, dejando en claro que los relatos no buscan la complacencia ni respetan las reglas de lo políticamente correcto.

El itinerario narrativo arrastra al lector por los escenarios más “cambiantes” que se puedan imaginar. Desde la humedad espesa de la selva amazónica y las madrugadas eternas de Ibiza, hasta la solemnidad de San Petersburgo, el rigor académico de Boston, el exotismo de Guilin y el frenesí de Buenos Aires. En esos paisajes desfilan aventuras improbables, destierros, herejías políticas y amores tormentosos que funcionan como crudas historias de iniciación y pérdida.

Esta incursión en la narrativa no es un experimento aislado en la carrera del intelectual. "Room Service en la Selva" es su segundo título de ficción, consolidando un camino literario que inauguró en 2024 con la publicación de “Comida: diario de un antropólogo hambriento”, un texto editado originalmente en Brasil que ya mostraba su talento para cruzar la observación científica con la ironía cotidiana.

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Una espalda académica de peso mundial

El tono rebelde y sarcástico de estos cuentos hace un contraste enorme con la formalidad de su trayectoria. Aunque en el libro no se guarda nada, Serbin es un peso pesado de la academia: se recibió de antropólogo en la Universidad Nacional de La Plata, es doctor en Ciencias Políticas y hoy se ubica entre los diez analistas geopolíticos más influyentes de toda América Latina.

Su carrera en el mundo real parece sacada de una película de diplomacia. Con los años, lideró redes internacionales para evitar conflictos armados, manejó áreas estratégicas del Caribe y se dio el lujo de dar clases en las universidades más exclusivas del planeta, pisando las aulas de Harvard, la Sorbonne de París y Warwick.

Con varios premios literarios y de ensayo político en su repisa, el autor deja en claro que tiene la misma facilidad para explicar una guerra moderna que para reírse de las desgracias cotidianas. La nueva obra ya se puede conseguir desde cualquier parte en formato digital.

TC