Con Camionero “se vino el zurdaje” al rock: la banda de Joan Manuel Pardo y Santiago Luis arrasa el individualismo

Hay un camión que recorre el país: el de Joan Manuel Pardo y Santiago Luis, una dupla que con su banda Camionero parece venir acelerando desde antes del 2001 al presente para traer elementos rockeros que quedaron enterrados post Cromañón. La banda suena rockera, fina, no teme perder seguidores citando el Manifiesto Comunista en sus álbumes o vistiendo remeras que demandan “Juicio y castigo” a los responsables de la última dictadura militar.

El pasado fin de semana tuvieron dos sold out en el Teatro Flores (CABA) y ahora comienzan una gira por el país en la que llevan su nuevo disco Pruebas de Contacto a distintos escenarios del noroeste argentino y Córdoba.

Camionero en el Teatro Flores (Foto: Diego Homez)

La experiencia de verlos en vivo potencia la experiencia “camionera”, si bien sus discos suenan muy bien, la adrenalina con el público es magnética. Verlos en Flores fue volver a sentir que ir a ver una banda no se reduce a una historia para postear en Instagram -eso no quita que lo hayamos hecho-, allí se gestaba comunidad. Que cantaran “el que no salta votó a Milei”, no es tan único, ocurre en varios conciertos de artistas considerados “progres”, pero que se clame por “la unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode”, es un poco más inusual.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Qué leer esta semana



Otro detalle que llamó la atención fue que se proyectara en el escenario la portada y un pasaje del Manifiesto Comunista de Karl Marx. Sin embargo, nada de eso debería llamar la atención cuando su segundo álbum se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire.

Camionero en el Teatro Flores (Foto: Diego Homez)

En síntesis, lo que causa el impacto es ver todo el combo junto: una dupla de rock potente con una propuesta autogestiva, un recital que recauda alimentos y ropa para donar, el disco de regalo con la compra de la entrada, un stand de merchandising que incluye una máquina de coser para sumar el parche de la banda a tu prenda favorita, las citas a Marx y la épica proletaria.

Club camionero

Camionero se gestó a fuego lento: en marzo de 2018 lanzó E.P. I, su debut de cinco canciones y desde entonces, gracias a volanteadas y boca en boca, y muchos, muchos shows, es hoy una de las propuestas más destacadas de rock nacional.

Los perfiles de sus integrantes difieren un poco de los usuales componentes de la “banda nueva”. Santiago Luis, a cargo de la batería, tiene 46 años y es arquitecto, Joan Manuel Pardo, en voz y guitarra, tiene 36 y es docente de literatura y prácticas del lenguaje. Ambos comenzaron a construir su banda con la certeza de la pasión y sin la demanda de “pegarla”.

Camionero en el Teatro Flores (Foto: Diego Homez)

Camionero en el Teatro Flores (Foto: Diego Homez)

“Hay una cuestión generacional, por nuestra edad y la de la gente que nos rodea que está entre los treinti y los cuarenta y algo, entonces vivimos otra forma de hacer las cosas y lo que se recupera es eso, una forma, no solo pre pandémica, sino pre Cromañón, pero con el aprendizaje del post Cromañón”, le explicó Joan al periodista Yumber Vera Rojas para su canal de YouTube, Desserr.

Camionero en el Teatro Flores (Foto: Diego Homez)

Camionero en el Teatro Flores (Foto: Diego Homez)

Eso clarifica bastante lo que sucede con ellos, se vuelve a vivir una épica comprometida de las expresiones de arte, con pogos potentes en los que hay cuidado del otro: si uno se cae, lo levantan, no esperan que el músico pare el show para que nadie resulte lastimado, hay una idea de colectivo que se sostiene en el recital.

Pruebas de contacto

Los diez temas de Pruebas de Contacto fueron grabados en Estudio Coco, Estudio Romaphonic, y Estudio Velozet, nuevamente bajo las órdenes del productor Dylan Lerner (Louta, Wos, Juanse, Andrew Oldham, Santiago Motorizado, entre otros). La masterización estuvo a cargo de Brian Lucey, reconocido por sus trabajos con Depeche Mode, The Black Keys, Arctic Monkeys, y Liam Gallagher.

A la banda la acompaña el colectivo El acoplado (artistas, tatuadores, recicladoras textiles, y más) y Rueda de auxilio, conjunto solidario.

Después de agotar dos funciones en Flores, el tour se expande hacia Salta, Jujuy, Tucumán y Córdoba, en un recorrido que confirma el gran momento que atraviesa el grupo. Próximamente se anunciarán fechas, salas y nuevas ciudades.

RB / EM

